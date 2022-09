Rodrigo Garcia sobe 4,5 pontos em uma semana e empata com Tarcísio na 2ª posição; Haddad cai, diz Paraná Pesquisas

Da Redação



23/09/2022 | 14:11



O governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa a reeleição, está empatado tecnicamente na segunda posição com o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. É o que revela o mais recente levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (23).

Na pesquisa, Rodrigo registrou crescimento de 4,5 pontos em uma semana, em comparação com o levantamento anterior, quando tinha 17,3%, e agora marcou 21,8% das intenções de voto. Tarcísio, que na semana passada tinha 25,2%, agora contabilizou 26,4%, crescimento de 1,2 ponto. A margem de erro da pesquisa é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Já Fernando Haddad (PT) registrou queda de 1,4 ponto no mesmo período. Na semana passada, o petista tinha 31,2% de intenções de voto e, na pesquisa atual, ficou com 29,8%.

Na pesquisa espontânea, há praticamente um triplo empate técnico. Pelo resultado, Haddad aparece com 15,1%, Tarcísio com 14,8% e Rodrigo com 10,3%. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.810 eleitores de 75 municípios paulistas entre os dias 18 e 22 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob nº SP-01737/2022.