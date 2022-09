Carlinhos Garoa. Sambista de Santo André... ...que canta em São Bernardo. E que prestigiou Canhotinho.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/09/2022



Luiz Carlos Octorino, o Carlinhos Garoa, é um dos grandes cantores de samba do Grande ABC. Apresenta-se há 11 anos no Boteco Adoniran, em São Bernardo, onde comemorou seu 58º aniversário e onde canta desde que a casa foi inaugurada.

Do repertório de Carlinhos Garoa faz parte, além do samba, canções da MPB. Ele convive com os grandes nomes da música local, entre os quais Eurides Paifer, Fabinho Ferreira e Deolindo. E é amigo do Canhotinho.

NOTA – E por que resolvemos falar dos nossos artistas? Claro, em função da festa de aniversário do Canhotinho. Mas há um motivo a mais: o livro “Programa de Auditório”, lançado em 2000.

No livro são citados vários artistas locais, em especial os que começaram nas quatro emissoras pioneiras do rádio do ABC, todas da década de 1950.

O tempo passa. Vinte e dois anos depois, no ambiente intimista do “Santos Dumont”, a surpresa de ver tanta gente nova se apresentando. Precisamos atualizar o “Programa de Auditório”.

Ei, cantores e músicos daquela noite que deverá ser inesquecível: comuniquem-se. “Memória” quer conhecer mais vocês. E divulgar o trabalho de cada um.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

NO GOGÓ. Carlinhos Garoa no show do Canhotinho: um andreense se apresentando em São Caetano

O Brasil nas Copas. 1930, 1934, 1938. A desorganização

Texto: Milton Parron

O primeiro campeonato mundial de futebol foi realizado em 1930 tendo como país sede o nosso vizinho Uruguai.

Já naqueles tempos os dirigentes esportivos do Brasil exibiam sua maior habilidade, reconhecida no mundo inteiro, a desorganização.

Há um mês do início da competição não tínhamos ainda um time formado, tudo por causa da estúpida e eterna rivalidade entre paulistas e cariocas.

Os atletas de São Paulo não atenderam a convocação, menos um, Araken Patusca, que precisou embarcar no navio às escondidas para não ser hostilizado pelos torcedores.

A esculhambação foi tamanha, que em vez de ser nomeado um dirigente de futebol, deram a responsabilidade da chefia da nossa delegação a um diretor da Federação de Tiro ao Alvo, enquanto que Johnson, o massagista, também tinha uma particularidade curiosíssima, isto é, nunca havia massageado alguém em toda sua vida.

A lista de aberrações completou-se já em Montevidéu quando se deram conta de que o time precisava de um técnico, claro que a culpa não cabia ao chefe da delegação, afinal, o negócio dele era tiro ao alvo.

Essa e outras histórias são contadas no programa “Memória” pelo único craque paulista daquela seleção de 30, Araken Patusca.

E o segundo mundial, na Itália, em 1934, seguiu na mesma toada. Luizinho e Leônidas da Silva contam episódios hilários, pena que desastrosos. Foram de navio, atravessaram o Atlântico com enjoos horrorosos.

Na escala em Barcelona embarcou no mesmo navio a seleção espanhola que seria nossa primeira adversária e as provocações e brigas já começaram a bordo. O Brasil foi desclassificado no primeiro jogo.

No terceiro Mundial, o de 1938 na França, ao desembarcar já começaram os problemas com os jogadores tendo de aguardar numa praça até que pudessem ser alojados numa pensão. Luizinho, Leônidas e o jornalista Ary Silva relatam esses desencontros e, também, uma briga com distribuição de pontapés e bofetadas entre os próprios jogadores durante um treinamento no Recife antes do embarque para a Europa.

Tudo isso no primeiro programa, imagine nos demais, nove no total sobre nossa participação nos mundiais de futebol.

O Brasil é o único que participou de todos, graças ao desempenho de nossos jogadores porque se dependesse dos cartolas talvez não tivesse ido a meia dúzia de mundiais.

REVOLUÇÃO DE 32

77º dia: 23 de setembro

A indômita bravura dos soldados da Constituição.

Cf. manchete do Estadão, edição de 24-9-1932.

O outro lado

Do Diário de Getúlio Vargas: o general Mena Barreto, por meio do ministro do Exterior, manda propor-me uma fórmula de paz, começando pelo armistício. Devo tratar isto na próxima reunião ministerial.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 24 de setembro de 1972 – ano XV, edição 1954

SANTO ANDRÉ – Acusado de homicídio, o ex-vereador Elias Carneiro é absorvido em 18 horas de julgamento, num dos mais longos de toda a justiça de Santo André

Sociedade Ítalo-Brasileira comemorava o 72º aniversário.

