O show de Canhotinho. Juares Jardim apresenta... Grupo Lúmen, sambistas... Ramos no pandeiro, Bosco no surdo

20h em ponto. Apresenta-se o conjunto “Amigos da Música”: Valdemar, Edsinho, Déo, Cleber, Zé Alberto, Fabinho, Maik e Bosco. Uma música, quatro minutos. Aplausos. Começa o show em homenagem a Canhotinho.

No papel de apresentador, Juares Sasso Jardim – mas pode ser chamado de Sacy Pererê. Ele agradece o comparecimento de todos e reafirma o motivo do encontro: claro, abraçar o Canhotinho.

Juares ressalta que os músicos e cantores que se apresentarão o farão de improviso, sem ensaios prévios, como se estivessem num encontro informal entre amigos – o que de fato acontecia.

- Gostaria que todos os artistas presentes se apresentassem, o que não será possível devido à limitação do tempo disponível.

Ato contínuo, Juares chama ao palco o Grupo Lúmen. No auditório, ocupando poltrona na terceira fileira – isso “Memória” já contou – a presença de Canhotinho. Os amigos cantarão e tocarão para ele.

PRÓXIMAS ATRAÇÕES

“Memória” não viu a apresentação do Grupo Lúmen nem a dos artistas seguintes, os músicos Paulo Pereira (Paulão), Plácido Pereira e Vitor Luiz. O show, para nós, começou com a apresentação de Carlinhos Garoa, acompanhado pelos Amigos da Música. Que espetáculo!

A gente vai continuar a contar, tintim por tintim, tudo o que aconteceu na noite do show do Canhotinho. Tem gente muito boa fazendo música neste Grande ABC a ser identificado.

AFINAÇÃO. Canhotinho (no destaque e entre os amigos): Juares Jardim (no chacoalho, primeiro à esquerda), Fabinho Dugaich (cavaquinho), Alberto (acordeão), Canhotinho, Edsinho (violão sete cordas), Maik Oliveira (bandolim), Samuel Santos (bandolim), Valdemar Ramos (pandeiro) e João Bosco dos Santos (surdo)

INDEPENDÊNCIA – 10ª oração

“Memória” abre espaço ao estudante de Santo André. Jovens estudantes. Os guardiões do Cruzeiro da Independência.

Dez trabalhos apresentados em praça pública. O grito juvenil vindo do seio da Escola Celso Gama, ao lado da Praça Assunção.

Estudantes queridos, aqui vocês puderam falar. E como aprendemos com vocês! Força aí, sempre, que vocês apenas iniciam na vida. E contem com a Memória do Diário do Grande ABC.

200 anos se passaram

Composição: Letícia Paschero Ricciardi

E muitos dirão: guerreira

É gente brasileira!

Que passa por torturas, amarguras, preconceitos

Pela falta de respeito

e estampa, no peito a sua própria bandeira.

Praticam a mudança,

porquê continuam a ter esperança.

E mesmo que demore a evoluir,

Brasil, terra sofrida

continua sendo a mais querida.

Engraçado é esse sentimento

De amor a nossa nação,

Mas, trata o país mero lixão.

E só em setembro, grita: “perdão!”.

Parabéns ao nosso Brasil

Nossa pátria invadida,

que está sendo destruída,

Mas que no dia 7 de setembro

é sempre a mais querida,

entre tantas mil

este é o nosso Brasil.

Nascidos em uma terra amada,

uma terra descuidada,

a terra de amor e esperança

e com uma péssima segurança

ora, esta é a minha terra

mais amada com os problemas a mil,

feliz independência, meu Brasil!

PERDÃO. Aluna Letícia: “este é o nosso Brasil”

REVOLUÇÃO DE 32

76º dia: 22 de setembro

O exército da lei anula todos os assaltos da ditadura.

Cf. manchete do Estadão, edição de 23-9-1932.

O outro lado

Do Diário de Getúlio Vargas: foi preso, numa fazenda em Minas, o sr. Artur Bernardes (ex-presidente da República). Assentei que ele e o sr. Borges de Medeiros (ex-presidente do Rio Grande do Sul) fossem recolhidos à ilha do Rijo (no interior da Baia da Guanabara, RJ), sob a guarda da Marinha.

NOTICIAS DO DIA

RIBEIRÃO PIRES – A Câmara Municipal de Ribeirão Pires realiza hoje, às 12h, o ato de lacração da Cápsula do Tempo, que receberá fotos, desenhos, vídeos e cartas retratando o ano de 2022, bem como os anseios para a próxima década. A cápsula será reaberta em 2030.

SANTO ANDRÉ – O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá celebra seus 89 anos hoje (1933-2022), com abraço, às 16h, ao Monumento do Trabalhador, na Praça IV Centenário. A obra foi executada pela artista plástica Tomie Ohtake. Às 18h haverá ato político na sede do sindicato.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 23 de setembro de 1972 – ano XV, edição 1953

SANTO ANDRÉ – Estreia nacional hoje (23-9-1972), no Teatro Municipal, da peça “Sonho de uma noite de verão”, de Shakespeare, com Jonas Block, Ewerton de Castro e grande elenco. Direção: Kiko Jaess.

SÃO BERNARDO – Prefeito Aldino Pinotti autoriza o Instituto Municipal de Previdência a ocupar prédio no bairro Nova Petrópolis, onde permaneceu até 2021.

SÃO CAETANO – O prefeito Oswaldo Massei é hospitalizado com problemas de estômago.

SANTOS DO DIA

Tecla de Icônio

Helena de Bolonha

Pio de Pietrelcina

Lino

HOJE

Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças

Dia do Técnico Industrial e do Técnico em Edificações

Dia do Soldador

Dia Nacional dos Agentes da Autoridade de Trânsito

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Começa a Primavera.

O dia 25 consagrado à Bíblia: como nós a estamos vivendo

Ricardo de Almeida, um estilista na Seleção Brasileira de Futebol. Público alvo: os 75 membros da delegação

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira.

Amanhã, sábado, das 7h às 7h30 (devido ao horário político obrigatório somente pelo site e/ou aplicativo da Radio ABC); das 7h às 8h, também ao vivo pela Rádio ABC AM (1570).

