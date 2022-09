Atlético-MG nega interesse em meio-campista da Ponte Preta

23/09/2022 | 13:31



Alvo de rumores ao longo da semana, o meia Wallisson deve seguir na Ponte Preta. Nesta sexta-feira, o Atlético-MG descartou interesse no atleta e afirmou não ter aberto qualquer negociação com o jogador do time de Campinas.

"O Atlético-MG não fez nenhuma proposta pelo jogador Wallisson. O atleta foi oferecido há cerca de 40 dias, mas não houve interesse. Certamente está havendo alguma cavada para tentar valorizar o jogador", afirmou o clube mineiro.

Walisson, de 25 anos, tem contrato com a Ponte Preta até 2027 e uma multa na casa dos R$ 160 milhões. Ele fez 23 partidas com a camisa alvinegra e marcou quatro gols, todos na Série B do Brasileiro. O jogador apareceu no futebol brasileiro neste ano com a camisa do Athletic. Ele atuou também por Nova Venécia, Volta Redonda, Democrata-GV, e Portuguesa-RJ.

Com Walisson, a Ponte Preta segue lutando pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O time campineiro está na oitava posição, com 40 pontos. O Vasco, em quarto, tem 48.

O próximo desafio da Ponte Preta é nesta sexta-feira, às 21h30, diante do Londrina, no estádio do Café, pela 31ª rodada da Série B.