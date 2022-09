Príncipe William não pode perdoar o irmão Harry, afirma especialista real

23/09/2022 | 13:10



Segundo uma especialista real, o Príncipe William simplesmente não pode perdoar o seu irmão Harry por seu comportamento. Katie Nicholl, autora de The New Royals - Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, afirmou que mesmo que eles tenham deixado as diferenças em meio ao funeral da Rainha Elizabeth II, é improvável que o marido de Kate Middleton perdoe o irmão.

- William simplesmente não pode perdoar [Harry], não apenas por seu comportamento e o que ele fez e como ele fez, mas veja o quanto agora depende de William. Ele sempre pensou que Harry seria seu wingman, agora ele está fazendo isso sozinho. Graças a Deus ele tem Kate ao seu lado, disse.

No livro, que será publicado em breve sobre The Firm, Nicholl abordou o aprofundamento da divisão entre os Sussex e outros membros da família real depois que Harry e sua esposa Meghan Markle decidiram deixar o cargo de membros da realeza sênior.

Falando em Harry e Meghan, o veículo The Sun revelou que o duque de Sussex ficou irritado e se recusou a jantar com o Rei Charles III e o Príncipe William após a ida da sua esposa para Balmoral ser proibida.

- Harry estava tão ocupado tentando levar Meghan a Balmoral e debatendo com sua família que perdeu o voo. Charles fez um convite aberto para Harry jantar com ele sempre que estiver no país. Mas Harry ficou tão furioso que se recusou a comer com seu pai e irmão. Foi um grande desprezo. E ele saiu de Balmoral na primeira oportunidade para pegar o primeiro voo comercial de volta a Londres, disse o informante ao veículo.

Meghan Markle sofre boicote da família real, afirma prima de Rei Charles III

Mais revelações envolvendo a família real! Segundo Christina Oxenberg, prima de terceiro grau do Rei Charles III, Meghan está sofrendo boicote da família:

- Para Meghan Markle eu digo: O que você está passando é uma espécie de trote infernal. Se ela não conseguir aguentar firme, virá outra pessoa que pode aguentar. Ninguém consegue se livrar", disse Christina. "Eles são duros com estrangeiros. Não é sobre a cor da sua pele. É sobre ser estrangeiro, completou.

Meghan não respondeu conselhos da rainha consorte, Camilla Parker Bowles

A nova biografia da rainha consorte, escrita por Angela Levin, diz que ela tentou ajudar Meghan Markle no começo do relacionamento com o príncipe Harry. Levin acrescentou que o rei gostava da companhia de Meghan e muitas vezes falava com ela sobre teatro e artes.

Em uma tentativa de ajudar a duquesa, a rainha consorte a aconselhou sobre como lidar com a pressão, mas apesar dos esforços, Levin afirmou que a duquesa parecia entediada e preferia seguir seu próprio caminho.