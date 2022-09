Harry Styles ganha homenagem após fazer 15 shows consecutivos no estádio mais famoso do mundo

23/09/2022 | 13:10



Harry Styles ganhou uma homenagem de valor inimaginável. Após realizar 15 shows em noites consecutivas no Madison Square Garden, um dos estádios mais famosos do mundo, o cantor ganhou uma faixa permanente no local sinalizando o marco em sua carreira. Não é para qualquer um, né?

Quando viu a faixa, Harry ficou claramente emocionado e foi ovacionado pelos fãs. Vale lembrar que o Madison tem capacidade para quase 21 mil pessoas, e Styles conseguiu esgotar os ingressos nas 15 noites em que se apresentou.

Depois de uma sequência de obrigados, Harry apontou para os fãs e disse:

- Tudo isso é por causa deles.