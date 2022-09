Da Redação



23/09/2022 | 12:35



Artigo - Luta por oportunidades e direitos

O TEA (Transtorno de Espectro Autista) ou autismo, vem aumentando a cada ano no mundo. Apesar de estimativas apontarem que o Brasil possui aproximadamente 2 milhões de pessoas convivendo com esse distúrbio, o diagnóstico ainda é feito de forma tardia por profissionais da saúde e educação, que, em muitos casos, não conseguem identificá-los.

Apesar de ser algo irreversível e que acompanhará a pessoa a vida toda, quanto mais precoce for o diagnóstico e início do tratamento, maiores são as chances dos sintomas serem mínimos.

Para isso, faz-se necessária a importância de assegurar direitos a essas famílias, não apenas na parte da identificação e diagnóstico do autismo, mas também na parte do acompanhamento e infraestrutura educacional, preparando-o de forma adequada para uma vida mais perto da normalidade.

Nesse sentido, a Lei nº 12.764/2012 é benéfica para garantir o ingresso dessas crianças no ano letivo, cabendo à escola ter condições igualitárias que propiciem o desenvolvimento adequado a essa população.

O processo de inclusão de forma igualitária no âmbito escolar prevê um período de adaptação, mas, antes disso, o mais importante é iniciar a preparação dentro de casa, ao lado da família.

Por isso, a educação inclusiva necessita de professores capacitados para lidarem com esse tipo de situação, com o ambiente e materiais de estudos adaptados para facilitar e auxiliar a integração com os outros alunos.

O diálogo familiar com o aluno autista e corpo docente ajudarão na promoção escolar para o incentivo a inclusão, que ainda é uma difícil realidade nas escolas brasileiras.

Pessoas autistas têm dificuldade de lidar com qualquer tipo de mudança, ou cenário novo que passam, em especial nos primeiros anos de vida e aprendizado.

O Estado tem que investir e capacitar cada vez mais os educadores para saberem lidar com os mais variados tipos de limitações com os recursos disponibilizados pela escola aos seus alunos.

Nesse sentido, a Apraespi desenvolve um trabalho fundamental na questão da inclusão de indivíduos com TEA, para que eles possam desenvolver suas habilidades dentro de suas limitações.

Cada vez mais se faz necessário a inclusão dos mais variados tipos de deficiências, para que todos saibamos conviver e compreender a diferença existente em cada um de nós para lutarmos pela igualdade de oportunidades e direitos de cada indivíduo.

Lair Moura é ativista na área da saúde há 50 anos e fundadora da Federação das Apaes do Estado de São Paulo.

Palavra do Leitor

Simone Tebet

Como educador por 36 anos, sinto-me na obrigação de opinar sobre a reportagem ''Voto útil é desrespeito à democracia'' (Política, ontem). Eu concordo com a candidata Tebet e sinto-me constrangido como homem por não ver as mulheres guerreiras brasileiras apoiarem como deviam sua candidatura, já que existem mais eleitoras que eleitores e suas opiniões. É triste ler uma notícia que denuncia o voto útil por uma candidata que deveria estar no topo da disputa com o voto das mulheres brasileiras, que somam 53% do eleitorado. Eu me solidarizo com você por ter certeza que as suas propostas são as melhores para tirar o nosso povo do eterno assistencialismo.

Euclides Marchi - Utinga ­ Santo André

Lula e Bolsonaro

Há cerca de dois anos, defronte ao Instituto Lula, o antipetista Carlos Alberto Bettoni foi agredido e empurrado, bateu com a cabeça na carroceria de um caminhão em trânsito e teve traumatismo craniano. Lula alardeou que "graças ao companheiro Maninho fui defendido e salvo". Poucos dias atrás, em Foz do Iguaçu, no entrevero em que um morreu e o outro foi hospitalizado ­ e dali, para a prisão, Bolsonaro declarou "aliado assim eu dispenso; que tudo seja apurado e o culpado severamente punido". No primeiro caso "foi acidente", a mídia se aquietou e lula elogiou; no outro "foi perseguição política", a mídia dá incessante ênfase e Bolsonaro quer punição ao culpado.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Eleições

As eleições estão aí. Temos cerca de 28 mil candidatos. Um deles diz para o mundo que se não receber ao menos 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE. Então o autoproclamado certificador e homologador das eleições fará a validação do processo, caso tenha essa votação, ou seja, caso eleito. As pesquisas de diversos institutos mostram hoje cerca de 44% e 37% para o 1º e 2º colocados, respectivamente, ou seja, números bem longe do prognóstico almejado ­ isso para qualquer um dos dois primeiros. Vamos aguardar, e que se concluam logo as eleições para voltarmos à paz e à racionalidade, pelo menos assim esperamos.

Evaristo de Carvalho Neto - Santo André

Tupy ­- 1

Fundição tupy vai fechar planta de Mauá no dia 30 (Economia, ontem). Infelizmente mais uma indústria mandando trabalhadores embora. Já foram Ford, Mercedes e, agora, tupy. E o governador nada faz para manter esses empregos.

Alan José Duarte - do Instagram

Tupy -­ 2

Atenção, só a filial de Mauá está encerrando as atividades. As outras fábricas, de Betim e Joinville, continuam. Será um problema de desindustrialização de São Paulo e do Grande ABC especificamente?

Fabio Ikeda - do Instagram

Dia do deficiente

Comemoramos em 21 de setembro o Dia Nacional das Pessoas com Deficiência e, conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), nosso Brasil tem aproximadamente 17.5 milhões de pessoas com impedimentos de natureza físico, mental, intelectual e sensorial. São pessoas e principalmente seres humanos que necessitam de assistência 24 horas por dia. E por mais impossível e inadmissível que possa parecer muitas dessas pessoas e principalmente seus familiares e/ou cuidadores sentem na pele certo distanciamento proposital de pessoas, e da própria sociedade como um todo. E com isso nossos deficientes acabam sofrendo com essa displicência. É sempre tempo de nós, assim como nossos afetos, conhecidos, amigos e familiares, nos autotransformarmos para oferecer aos mesmos uma pequena parte significativa das nossas atenções.

Cecél Garcia - Santo André