Obituário - 26 de setembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/09/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Annita Peres Martins, 93. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André

Thereza Rodrigues Zoboli, 92. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mercedes Buzone Jacomassi, 87. Natural de Olímpia (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Antonia Cordeiro Rodrigues, 86. Natural de Sertanópolis (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Homero da Cunha, 83. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Adão Ribeiro de Andrade, 68. Natural de Uraí (PR). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirceu Francisco, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Pedreiro. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adenilson Pacheco, 53. Natural de Santa Mariana (PR). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Gerente. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo Mendes, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Balconista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandro Minoru Wada, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Josiana da Silva Alves, 38. Natural de Limoeiro (PE). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Décio Hermes Cestari, 83. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

José Manoel Zeferino, 78. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Manoel Abraã Alves, 74. Natural de Teixeiras (MG). Residia no Jardim São Luiz, em São Paulo, Capital. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério São Luiz, em Santo Amaro, Capital.

Vitório Moreira Neto, 73. Natural de Firmino Alves (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério do Baeta.

Laerte Caetano da Silva, 68. Natural da Estrela d''Oeste (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Juventina Luzia Barbosa de Souza, 67. Natural de Rondon (PR). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Arnaldo Justi Luiz, 64. Natural de Astorga (PR). Residia em São José dos Campos (SP). Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

José Aparecido de Melo, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Francisca de Assis Muniz Maurilio, 49. Natural de Santa Cruz (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Adilson Ciro Rosa, 47. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euro, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Eric Rodrigues dos Santos, 22. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Divinéia, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Maria José Silva Molinari, 89. Natural de Viradouro (SP). Residia em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Lino Alves, 86. Natural de Estância (SE). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valdir Abraão, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Maria Adelaide, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Nelson Antonio Lenham, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Vicente (SP). Dia 20. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Damiana Soares de Sousa, 37. Natural de Aguiar (PB). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Raul Augusto Carlos Filho, 88. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia na Vila Dirce, em Diadema. Dia 20. Memorial Phoenix.

Adelaide Magaly Seabra, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Vale da Paz.

Maria José dos Santos Ferreira, 82. Natural do Porto Calvo (AL). Residia no Parque Sete de Setembro, em Diadema. Dia 20, em Santo André. Vale da Paz.

Antonia Quitéria da Silva, 72. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Valdemar Cardoso de Brito, 62. Natural de Capitão Enéas (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosemeiri Adami Azalis, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

Alexandre José Cornélio Fernandes, 36. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Diego Lima da Silva, 32. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção. Dia 20. Vale da Paz.

MAUÁ

Carmella Maria Uliana, 94. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Vergilio dos Santos Amaral, 67. Natural de Sapeaçu (BA). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Vale dos Pinheirais.