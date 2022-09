Da Redação



23/09/2022 | 12:16



Diga-me com quem andas, mas nem tanto

A quase uma semana das eleições, ainda é possível ver candidatos a deputado do Grande ABC escondendo a todo custo os nomes de presidenciáveis e postulantes ao governo do Estado de suas respectivas chapas. A estratégia deles é tentar pregar isenção total na eleição, que ocorre no próximo dia 2, como se fossem candidatos deles mesmos. Assim, ficam livres para críticas a determinados partidos, a depender da conveniência. Esse tipo de tática é adotado até por candidatos que receberam pomposas contribuições financeiras de suas legendas para tocar a campanha pelas ruas da região. O problema é que esse tipo de postura costuma ser observada com lupa por dirigentes graúdos dos partidos e a represália, geralmente, aparece.

Bastidores

Na Vila Guiomar

Encontro organizado pela vereadora Dra. Ana Veterinária (União Brasil) com os candidatos a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) e a deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) reuniu cerca de 350 pessoas na instituição Força Viva, em Santo André, anteontem (21). Temas ligados à saúde, como medicamentos, foram amplamente abordados.

O assunto do dia

A eleição se aproxima, a polarização entre os candidatos à Presidência Bolsonaro (PL) e Lula (PT) se acentua conforme saem os dados das pesquisas, mas em São Caetano o assunto que dominou as rodas de conversa, ontem, foi a notícia de que o MPE (Ministério Público Eleitoral) pediu a cassação da candidatura de ThiagoAuricchio (PL), que disputa areeleição para deputado estadual. O órgão usou como base o fato de a Prefeitura ter alugado um bufê para prestação de contas, evento que também foi usado para pedir votos a Thiago.