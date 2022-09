Angelina Jolie visita locais atingidos por enchentes no Paquistão e pede mais ajuda médica internacional

23/09/2022 | 12:10



Em meio a todos os dramas de sua vida pessoal, Angelina Jolie arrumou um tempinho para exercer seu papel como representante humanitária da ONU. O lugar escolhido para receber uma visita surpresa dessa vez foi o Paquistão, o país foi atingido por inundações na região sul, deixando inúmeros mortos e feridos.

Segundo informações do Daily Mail, a atriz e humanitária da ONU quer chamar a atenção para o caso e diz que o acidente natural deve ser uma chamada para o mundo acordar para os problemas causados pela mudança no clima. Angelina ainda pediu mais ajuda médica para as pessoas que estão vivendo em situações precárias no país.

Mais de sete milhões de pessoas estão sem casa e dependendo de tendas montadas sem proteção contra mosquitos, sem acesso à água potável para beber ou para higiene.

Eu nunca vi nada assim, afirmou Jolie. Eu absolutamente estou com vocês em forçar a comunidade internacional a fazer mais... Eu acho que é uma chama de verdade para o mundo de onde estamos. As mudanças climáticas não são apenas reais e não estão chegando, elas já estão aqui.