Príncipe Andrew teria conspirado com Princesa Diana para impedir que o Rei Charles III se tornasse monarca

23/09/2022 | 12:10



O Príncipe Andrew teria conspirado secretamente com a Princesa Diana e sua ex-esposa, Sarah Ferguson, para tentar impedir que o Rei Charles III se tornasse monarca. O plano ainda incluiria permitir que o Príncipe William assumisse o trono e se incluir como regente caso o sobrinho ainda não tivesse atingido a maioridade quando a Rainha Elizabeth II morresse. O duque de York também é acusado de ter pressionado a rainha e feito lobby contra o casamento entre o irmão mais velho e Camilla Parker Bowles. Segundo noticiado pelo Daily Mail, as informações foram expostas no novo livro de Angela Levin sobre a vida da rainha consorte.

Andrew fez um lobby muito forte com a esperança de que Charles não se tornasse rei quando sua mãe morresse, e que William usaria a coroa.

Um insider sênior do palácio teria revelado à escritora:

Quando Diana estava viva, através de sua amizade com a esposa de Andrew, Sarah, conspirou com Andrew para tentar empurrar o príncipe Charles de lado para que o príncipe Andrew pudesse tornar-se regente do príncipe William, que era então um adolescente. Eram tempos sombrios e estranhos, onde a paranoia se tornava realidade, e isso era uma preocupação. Seu comportamento foi muito, muito negativo e extremamente desagradável para a Rainha [Elizabeth], que discordou. Disseram-me que era uma das raras ocasiões em que ele não conseguia o que queria. No entanto, ele estava aparentemente muito zangado por não poder governar o país de alguma forma. Ele permaneceu tão hostil ao surgimento e aceitação de Camilla que é duvidoso que tenha sido perdoado.

Uma fonte também comentou com Levi que Andrew tinha uma certa hostilidade com o casamento entre Charles e Camilla.

Ele tentou persuadir a rainha a impedir que Charles se casasse com Camilla sendo bastante venenoso, malvado, inútil e muito desagradável com Camilla.

Essas alegações incluíam que a atual rainha consorte não era suficientemente aristocrática e não era confiável. Ainda foi relatado que durante a festa de 50 anos de idade em 1998, Elizabeth II e Philip recusaram a presença caso Camilla estivesse lá. Uma amiga íntima da esposa do rei adicionou:

Quando Camilla se casou com Andrew Parker Bowles, ela costumava ir a Balmoral com ele e se juntar à família real. Eles se deram maravilhosamente bem com ela... Mas quando o casamento fracassou e ela estava com o príncipe Charles, ela foi rejeitada e levou toda a culpa, o que foi muito injusto.

O escândalo do absorvente

Falando em Camilla Parker Bowles, que tal relembrar um episódio para lá de curioso entre a rainha consorte e o rei? Em 1993 uma transcrição de uma conversa íntima entre o casal foi vazada pelo jornal britânico People. O bate-papo teria ocorrido em 1989, quando o Rei Charles III ainda era casado com Lady Di e sua atual esposa com Andrew Parker Bowles. As tácticas inusitadas de flerte e cantadas usadas pelos pombinhos incitaram uma polêmica que ficou conhecida como Tampongate - que pode ser traduzida para o português como o Escândalo do Absorvente - e você já vai entender o porquê do nome.

Confira a conversa abaixo relembrada pela Cosmopolitan:

Charles: Eu quero sentir você toda, de cima a baixo, de dentro para fora. Principalmente de dentro para fora.

Camilla: Oh, isso é exatamente o que eu preciso nesse momento.

Charles: É mesmo?

Charles: O problema é que eu preciso de você várias vezes por semana.

Camilla: Hmm. Eu também. Eu preciso de você a semana toda. O tempo todo.

Charles: Oh, Deus. Eu vou viver dentro das suas calças ou algo assim. Seria muito mais fácil!

Camilla: O que você vai virar, uma calcinha? [risos] Ah, você será uma calcinha.

Charles: Deus me livre, um absorvente interno. Que sorte a minha!

Camilla: Você é um idiota! Ah, que ideia maravilhosa. Talvez você poderia ser uma caixa.

Charles: Que tipo de caixa?

Camilla: Uma caixa de absorventes internos, assim você poderia continuar se repetindo. Ah, querido. Eu quero você agora.

Charles: Você quer? Eu também.