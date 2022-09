5 motivos para planejar um roteiro de viagem para a Jamaica

Redação

Do Rota de Férias



23/09/2022 | 11:55



Colinas verdes, águas cristalinas e paisagens floridas são algumas das principais atrações que podem ser contempladas em uma viagem para a Jamaica. Abaixo, confira cinco bons motivos para visitar o país.

5 motivos para viajar para a Jamaica

1. Águas cristalinas

A água doce corre pelo país em magnitudes, terrenos e estéticas variáveis. As gloriosas cachoeiras criadas por anos são um espetáculo para ser visto e costumam atrair nadadores de todos os níveis

Na região sul é possível ver jacarés de perto aproximando-se pela superfície da água no Black River Safari. Já ao norte, a dica é subir o Dunn’s River Falls para fazer um passeio de jangada pelo Rio Grande.

Já em Little Dunn’s River e Laughing Waters os viajantes podem ver como um rio deságua no Mar do Caribe e passar um dia delicioso na praia.

2. Jardins e natureza diversificada

O Jardim Botânico da Jamaica exibe uma variedade de plantas atraentes que celebram sua rica herança hortícola. A luz solar durante todo o ano e o solo fértil dão origem a uma abundância de vida vegetal em quase todos os lugares.

Vale a pena visitar: Royal Botanical Gardens e Cinchona Botanical Gardens, em St. Andrew; Hope Zoo, em Kingston; Castleton Gardens, em St. Mary’s; e Ahhh Ras Natango Galeria & Garden, em Montego Bay.

3. Aves

Admirar os animais em seus habitats naturais, santuários protetores, jardins botânicos e zoológicos ao redor da ilha é uma experiência única. Com mais de 200 espécies de aves, incluindo mais endêmicas do que qualquer outra ilha do Caribe, a Jamaica é um point para observadores de pássaros.

É possível até alimentar o pássaro nacional, o Doctor Bird, em atrações como Rockland Bird Sanctuary e Barney’s Hummingbird Garden.

4. Montanhas

Uma caminhada pelas Blue Montains (Montanhas Azuis), Patrimônio Mundial da UNESCO, ou pelo acidentado Cockpit Country, proporcionará as melhores oportunidades para avistar espécies endêmicas de vários tipos. Isso porque as montanhas estão cobertas de bosques e flores, incluindo algumas das favoritas de muitas aves.

Compre um seguro viagem Caribe – Use o cupom ROTADEFERIAS15 para ganhar 15% de desconto.

5. Vida selvagem

Além da deslumbrante variedade de pássaros, há muito mais na vida selvagem jamaicana. Cobras, lagartos, sapos, coelhos, iguanas e crocodilos americanos já estavam na ilha muito antes da chegada dos espanhóis. Os lagartos são fáceis de encontrar, pois muitos vivem em torno de casas e jardins, alimentando-se de insetos.

O crocodilo americano, que é inofensivo, e o peixe-boi sobrevivem em pequeno número ao longo da costa sul. Além disso, existem mais de uma dúzia de tipos diferentes de pequenos sapos, 100 tipos de borboletas e 25 espécies de morcegos que não oferecem perigo aos humanos.

