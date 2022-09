Desata Match: Tinder agora une amor e misticismo

Da Redação

O famoso e celebrado refrão “deixa acontecer naturalmente” costuma ser um lema de vida para muitos brasileiros, mas sabemos que um “empurrãozinho” na direção que se quer não vai fazer mal, né?

Então, para ajudar quem está a procura de um @, o Tinder lançou a iniciativa Desata Match, com dicas de paquera de personalidades como Thaynara OG , Rebecca e Karol Conká .

Além dos conteúdos especiais, a Desata Match também tem um presente para os solteiros: um kit com essências criado em parceria com a associação de erveiras do Ver-o-Peso e um voucher de um mês de Tinder Gold .

“O Tinder sabe como paquerar pode ser estressante: você precisa se expor, mostrar sua personalidade, começar conversas e procurar uma conexão. Então, para dar aos nossos membros um pouco de sorte nessa jornada cheia de possibilidades, criamos o Desata Match“, diz José Rodrigues, Gerente de Marketing do Tinder Brasil. “Uma iniciativa que celebra o lado místico da cultura brasileira com essências personalizadas inspiradas nos antigos saberes das erveiras do norte do país”, completa.

Os solteiros poderão encomendar o seu kit Desata Match e surpreender-se com três das nove essências personalizadas criadas por erveiras renomadas, como Beth Cheirosinha e Loirinha, entre outras especialistas que comercializam suas essências no mercado Ver-o-Peso, em Belém do Pará.

Além dessas criações especiais, as pessoas também ganharão um voucher de um mês de Tinder Gold para testar todas as dicas compartilhadas pelas personalidades e criadores de conteúdo que participam da ação nas redes sociais do Tinder ( Instagram e TikTok ).

Para garantir um dos kits disponíveis por tempo limitado, as pessoas precisarão se inscrever no site oficial até amanhã (24).

Para aqueles que estão ansiosos para desatar matches, algumas dicas para melhorar sua experiência no Tinder:

Verifique seu perfil: no Tinder você não precisa ser uma celebridade para ter um perfil verificado! Todos podem adicionar o ícone azul em seus perfis fazendo a verificação por foto . Mais de um terço dos membros ativos do Tinder tem fotos verificadas, algo que torna os membros do Tinder mais populares no aplicativo. Os membros com foto verificada tendem a obter mais matches.

Uma imagem pode dizer muito:

Atualize suas fotos e priorize as mais recentes

Torne seu perfil mais dinâmico adicionando um loop (um vídeo em loop de 2 segundos)

Compartilhe seus hobbies, interesses, lugares favoritos e até mesmo seus animais de estimação em suas fotos

Evite fotos de grupo – as pessoas querem conhecer VOCÊ quando olham seu perfil

Deixe sua personalidade brilhar