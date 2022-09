Pesquisa Ipespe mostra Lula na liderança com 46%; Bolsonaro tem 35% e Ciro, 7%

23/09/2022 | 11:45



Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira, 23, mostra que o cenário da corrida eleitoral continua estabilizado, com manutenção da liderança do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pela mostra, na pesquisa estimulada de primeiro turno, Lula tem 46% das intenções de voto.

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), tem 35%, o candidato Ciro Gomes (PDT) tem 7% e a candidata Simone Tebet (MDB) tem 4%.

Votos nulos e brancos somam 4% e não sabe ou não respondeu 13%.

Em sua última pesquisa, divulgada no sábado, 17, o Ipespe apontava Lula com 45% das intenções de voto no primeiro turno das eleições, com uma oscilação positiva de dois pontos em relação ao levantamento anterior. Bolsonaro, candidato à reeleição, pontuou 35%, o mesmo porcentual da mostra divulgada nesta sexta. Ciro Gomes registrou na pesquisa anterior 7% e Tebet, 5%.

Num eventual segundo turno, as projeções mostram que Lula tem 54% e Bolsonaro 37%.

Foram realizadas 2.000 entrevistas de abrangência nacional de 19 a 21 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08425/2022. A margem de erro máxima é de 2,2 pontos porcentuais. O levantamento foi encomendado pela corretora de investimentos XP.