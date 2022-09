Filme de Mario Bros ganha data de divulgação do primeiro trailer

23/09/2022 | 11:38



Assim como Sonic, Super Mario Bros também passará dos jogos para o cinema, pois a produção de seu filme já está a todo vapor e, inclusive, já tem data prevista para o trailer e para o lançamento do longa. Conforme anunciado no Twitter da Comic Con de Nova York, o evento marcará a divulgação do primeiro trailer do filme, ainda sem título informado, no dia 6 de outubro.

A novidade deve chegar aos cinemas no dia 7 de abril de 2023.

O filme é uma produção da Illumination, estúdio de animações como Meu Malvado Favorito e Minions.

O time de dublagem conta com Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Princesa Peach e Charlie Day como Luigi.