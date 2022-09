Ex-MasterChef Profissionais explica motivo de ter ido para a UTI: Fui pegar uma lata de refrigerante e senti muito pesada

23/09/2022 | 11:11



Há quase uma semana a ex-participante do MasterChef Brasil Profissionais, Angélica Vitali, está internada após descobrir um problema neurológico enquanto investigava uma suspeita de hérnia de disco na cervical.

Ela sofreu um AVC na última terça-feira, dia 20, mas ainda não tinha conseguido explicar a situação aos fãs. A gravação foi divulgada na última quinta-feira, dia 22, no Instagram da empresária.

- Infelizmente, ou felizmente, eu acabei tendo um AVC. Hoje [quinta-feira, 22] eu vou fazer um exame pra ver se meu organismo tem resistência ao anticoagulante, que provavelmente esse foi o motivo. Então, antes de ontem [terça-feira, 20], eu comecei a sentir aqui [apontando para o pescoço], aqui vocês podem notar meu rosto não está muito, mas estava mais, um pouquinho mais fechada a minha boca, minha mãe voltou a formigar, fui pegar uma lata de refrigerante e senti muito pesada.

A ex-participante do MasterChef ainda revelou que os médicos estavam investigando se ela teria algum problema no coração, já que isso poderia ser um agravante para o quadro do AVC.

- Então, como a minha dissecção é do lado direito, acabei tendo um AVC, provavelmente esse anticoagulante tem alguma coisa no meu organismo que não deixa ele agir. Eu já estava tomando outro junto, mas uma dosagem menor e já foi aumentada. Poderia ser algo no meu coração, mas eu acabei de fazer um exame bem específico, especial, e não deu nada no coração. Eu tinha feito os primeiros vídeos dizendo que estava super feliz, que não tinha tido um AVC, mas eu tive. Graças a Deus, ele foi muito pequenininho.

Mas calma que já está tudo bem! Angélica acalmou seus seguidores, afirmou que está bem e se recuperando após o pequeno susto.

- Vida que segue, seguir tratamento. Aos poucos, essas limitações que estou vão voltar ao normal. E eu agradeço demais todo o carinho de vocês, todas as orações e que Deus continue abençoando a mim, a vocês e todo mundo, gente. Se vocês sentirem qualquer dor que é diferente, vá procurar um médico. Eu descobri tudo isso com um exame ortopédico. Então, espero que vocês também, caso tenham alguma coisa, tenham a mesma sorte que eu.