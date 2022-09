Anitta é acusada de xenofobia pelo influenciador digital Vini Singer

23/09/2022 | 11:10



Anitta estaria sendo acusada de xenofobia por Vini Singer. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o cantor e influenciador teria registrado um boletim de ocorrência em uma delegacia de São Paulo na última quinta-feira, dia 22, para denunciar o episódio ocorrido três dias antes através do Instagram.

A jornalista teve acesso ao documento, que informa que o famoso recebeu ofensas após fazer um comentário a respeito de uma saia curta da poderosa, que teria rebatido:

Amor, quer vir falar da minha roupa que está curta? Curto estilo zero por cento influenciador digital Vini Singer? Que novela você fez? Cantor? Não conheço nenhuma música sua. Nunca ouvi falar, subcelebridade. Então volta pra Bahia, seu baiano, que você sai ganhando, em vez de importunar a vida dos outros. Quando você for reconhecido no internacional, a gente troca um papo, ok?

Na tentativa de achar uma resposta para a fala da dona do hit Envolver, Vini teria então dito que não sabia se ela estava de bom humor e frisou seu orgulho de ter descendência baiana e seu amor pelo município de Trancoso.

Procuradas, as assessorias de imprensa dos envolvidos não retornou o contato até o momento para os devidos esclarecimentos sobre o fato.