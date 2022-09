Gente como a gente, Simone revela que tem apego em panelas

23/09/2022 | 11:11



Simone é o tipo de famosa que adora compartilhar com seus fãs e seguidores nas redes sociais toda a sua rotina durante o dia a dia e mostra com bastante detalhes até os perrengues que passa, seja antes de subir no palco ou até mesmo dentro de casa.

A cantora surgiu na noite da última quinta-feira, dia 22, mostrando ainda mais o seu lado gente como a gente que tem um certo apego pelas coisas de dentro de casa. No Instagram, a esposa de Kaká Diniz mostrou um vídeo cozinhando com uma panela de pressão sem cabo.

Aí você fala assim: tudo na casa da coleguinha é chique. Nem tudo, nem tudo. Vou mostrar para vocês a realidade dos fatos. Oremos. Mas está funcionando. Olha o estado da minha panela de pressão. Cadê a asa da minha panela de pressão. Onde foi parar a asa? Voou, levaram simbóra a asinha. Agora tem que pegar só pela parte de lá. Fazendo um milhozinho. Não vou jogar fora, ela está funcionando, então vamos usar, porque está funcionando

Caso você não lembre, anteriormente Simone Mendes compartilhou com os fãs um lençol rasgado que estava colocando em uma cama de sua casa e também que colou um detalhe de uma bolsa caríssima de grife.