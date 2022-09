Bruna Marquezine usa regata basiquinha no valor de quase seis mil reais em Semana da Moda de Milão

23/09/2022 | 11:11



Arrasou! Bruna Marquezine se desafiou a montar um look bafônico com apenas uma regata branca básica e uma saia preta e arrasou em sua chegada para conferir a Semana da Moda de Milão.

Apesar do visual não ter sido muito difícil de ser montado, o valor da simples peça branca impressiona, no site oficial da Prada a camiseta é vendida por cinco mil e 900 reais. Mas você acha que era só isso? Claro que não! A saia pretinha com um tule transparente também é uma produção da marca italiana e sai por 14 mil e 500 reais para quem tiver a vontade de copiar o look de Bruna.

O outfit usado pela atriz foi assinado por Pedro Sales, que ainda ousou na proposta minimalista com um blazer oversized preto cheio de plumas e um óculos de sol retangular. Já a maquiagem ficou sob o comando de Henrique Martins que seguiu o estilo mais básico montando uma make mais seca, iluminada e com boca mate.

E não dá para negar, né? A Bruna arrasou!