Rafa Kalimann se irrita ao ver postagem sobre ex-affair com o jogador de vôlei Bruninho: Vale voltar um assunto esquecido?

23/09/2022 | 11:11



Não gostou! Rafa Kalimann se incomodou com uma publicação envolvendo o seu nome e do seu ex-affair, o jogador de vôlei Bruninho. Tudo começou após o Time Brasil, perfil oficial do Comitê Olímpico do Brasil, resgatar uma matéria antiga sobre os dois no Twitter.

A matéria em questão estava intitulada Quem é Bruninho, do vôlei, novo affair de Rafa Kalimann e escreveram: Ainda pensando nisso. O comentário se referia ao fato de algumas pessoas não conhecerem o craque do vôlei.

Visivelmente incomoda com a situação, Rafa se pronunciou e deixou um comentário, questionando se valia a pena resgatar um assunto já esquecido:

De novo isso? Vale voltar um assunto esquecido, de uma matéria que não foi nem escrita por mim pra eu receber mais hate? Pra que? Tentarem diminuir novamente uma mulher nos comentários? Nos tempos de hoje? Likes? Não deveriam então questionar o homem que a escreveu? Questões, escreveu. Vale pontuar que a influenciadora está namorando o ator José Loreto.