Planetário de Santo André exibe primeira sessão em Libras

Da Redação



23/09/2022 | 10:59



O Planetário e Cinedome de Santo André Johannes Kepler realizará neste sábado (24), a partir das 15h, sua primeira sessão em Libras (Língua Brasileira de Sinais). Durante a apresentação, os participantes conhecerão algumas estrelas e constelações visíveis e terão contato com objetos de céu profundo, como galáxias e nebulosas, além da Via Láctea.

Intitulada ''''''''O céu andreense ao toque dos dedos'''''''', a sessão será conduzida pela planetarista surda Simone Bispo. A partir da estreia, a apresentação ficará disponível para a comunidade surda e demais interessados sempre no último domingo de cada mês e será divulgada por meio das redes sociais da Sabina Escola Parque do Conhecimento.

Setembro é marcado por diversos eventos da comunidade surda, voltados para a conscientização sobre a acessibilidade e a comemoração de conquistas obtidas ao longo dos anos. O mês tem datas importantes para essa comunidade, sejam elas lembranças, celebrações ou conquistas, como o Dia Internacional da Língua de Sinais (23), o Dia Nacional do Surdo (26) e o Dia do Tradutor e Intérprete de Libras (30).

“A Sabina é um dos principais equipamentos da cidade, das mais diferentes áreas, já que abrange tantos campos de uma só vez. Agora, mais uma vez inovando, teremos esta importante sessão para este público tão especial e ávido por novidades. Todo mês os surdos terão a oportunidade de serem incluídos para assistir este espetáculo aqui na nossa cidade. É a primeira sessão deste tipo do país”, comenta o prefeito Paulo Serra.

As sessões em Libras têm como objetivo ofertar um espaço acessível e também contribuir com o processo de letramento científico da comunidade surda.

O Planetário e Cinedome de Santo André Johannes Kepler fica na Sabina Escola Parque do Conhecimento, localizada na Rua Juquiá, altura do número 135, na Vila Eldízia. O ingresso para acessar a Sabina e assistir a uma sessão do planetário é R$ 40. Para conferir apenas as atrações da Sabina o ingresso custa R$ 30.

A meia-entrada está disponível, mediante comprovação, para crianças de 6 a 12 anos, estudantes, professores, servidores públicos andreenses, aposentados e idosos acima de 60 anos.

Alunos das escolas municipais e estaduais de Santo André, professores das escolas municipais de Santo André, crianças de 0 a 5 anos e pessoas com deficiência podem entrar gratuitamente.

Serviço

Primeira sessão de planetário ao vivo em Libras - “O céu andreense ao toque dos dedos”

Data: 24/9/22 (sábado)

Horário: 15h

Duração: Aproximadamente 30 minutos

Capacidade: 120 pessoas

Sessão unidirecional

Local: Planetário e Cinedome de Santo André – Rua Juquiá, s/nº (altura do nº 135) – Vila Eldízia – Santo André

Ingressos

R$ 20 - Inteira (por visitante)

R$ 10 - Meia-entrada

Sabina + 1 sessão do planetário:

R$ 30 - Inteira (por visitante)

R$ 15 - Meia-entrada

Sabina + 2 sessões do planetário:

R$ 40 - Inteira (por visitante)

R$ 20 - Meia-entrada

Entrada gratuita:

Alunos das escolas municipais e estaduais de Santo André, professores das escolas municipais de Santo André, crianças de 0 a 5 anos e pessoas com deficiência.

Meia-entrada:

Mediante comprovação, crianças de 6 a 12 anos, estudantes, professores, servidores públicos andreenses, aposentados e idosos acima de 60 anos.