Conheça destinos floridos para curtir a primavera no Brasil

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



23/09/2022 | 10:55



A primavera é a estação ideal para viajar pelo Hemisfério Sul. Além das temperaturas mais amenas, a época das flores e das cores oferece cenários magníficos.

Destinos do Brasil para curtir na primavera

Conheça alguns dos destinos mais bonitos para curtir a estação no Brasil:

Gramado

Foto: Divulgação Gramado (RS) encanta com suas estradas floridas

O clima e as atrações de Gramado, no Rio Grande do Sul, começam a esquentar no final do ano. É durante a primavera que as flores desabrocham e criam paisagens lindíssimas. A cidade faz parte da Região das Hortênsias – portanto, beleza natural é o que não falta por lá. Ainda dá para dar um pulinho em Canela e se deliciar em passeios e degustações pelas vinícolas da região.

Curitiba

Curitiba, no Paraná, conta com uma série de atrações bacanas para curtir a época das flores. A principal é o Jardim Botânico, um dos cartões-postais mais tradicionais da cidade. O destaque fica para a grande área verde e para a bela estufa de vidro da estufa. A cidade também conta com dezenas de parques e bosques para contemplar a natureza, por exemplo o bonito Parque Tanguá.

Campos do Jordão

Heloísa Cestari Jardins de Amantikir, em Campos do Jordão (SP), florescem durante a primavera

Apesar de não estar em época de alta temporada, Campos do Jordão, em São Paulo, continua um charme entre setembro e dezembro. Com o clima mais ameno, mas ainda friozinho, a cidade é um prato cheio para quem quer tirar belas fotos da natureza. A primavera é o período ideal para visitar os jardins de Amantikir e o Horto Florestal.

Cunha

Também em São Paulo, no caminho da Estrada Real, Cunha é uma boa opção para quem ama os cenários do sul da França. A cidade conta com um Lavandário, que reúne milhares de pés de lavanda. As plantas roxinhas rendem ótimas fotos e ainda se transformam em produtos de beleza.

Holambra

Holambra, no interior de São Paulo, é o município que mais produz flores e plantas ornamentais na América Latina. Vale a pena fazer uma visita e contemplar a beleza dos botões coloridos que desabrocham entre setembro e dezembro na Cidade das Flores, que é também um pedacinho da Holanda no Brasil.

