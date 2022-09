EC São Bernardo enfrenta o líder após goleada no Paulistão

Pedro Lopes

Do Diário do Grande ABC



23/09/2022 | 10:48



Hoje (23) o EC São Bernardo enfrenta o Red Bull Bragantino, às 15h, no Estádio Bruno Daniel, pela 6ª rodada do Paulistão Feminino. A missão das Valentinas é difícil, pois a equipe vai buscar se recuperar após a derrota de 7 a 0 sofrida para o Santos, na Vila Belmiro, na semana passada. Buscando se reerguer novamente, elas terão pela frente as atletas do Massa Bruta, que lidera a competição.

Com o revés sofrido para as Sereias da Vila, o São Bernardo caiu para a oitava colocação, permanecendo com cinco pontos, e ficando mais perto das últimas posições do que da parte de cima da tabela. Lembrando que no Campeonato Paulista Feminino, os quatro clubes com maior número de pontos se classificam para a semifinal, já os times que ficarem entre o 5º e o 8º lugar disputarão a Copa Paulista de Futebol Feminino - 2022.

As adversárias das Valentinas estão invictas na competição, e além disso, possuem a melhor defesa do Paulistão, tendo sofrido apenas um único gol. O time do Grande ABC se encontra em uma situação completamente oposta, figurando entre os piores ataques (apenas cinco gols marcados) e possuem a segunda pior defesa junto com a equipe do São José (16 gols sofridos).

Apesar de estarem estreando na competição regional, o EC São Bernardo conta com uma atleta de grande experiência no time, a zagueira Kelly, capitã de 35 anos com passagens por Flamengo e Seleção Brasileira.

Ela comenta sobre a mentalidade que a equipe vai entrar em campo após ter sofrido a goleada. "Temos um adversário difícil, o Red Bull é o líder do campeonato, portanto sabemos tanto da dificuldade quanto da responsabilidade da partida. Estamos pensando na vitória, vamos para cima conquistar os três pontos, por mais que o desafio seja grande".

Kelly também afirma que "o que eu busco passar para as meninas como capitã, em relação ao último jogo, é que nós já ''''viramos a chave'''', no dia seguinte nossa cabeça tem que estar focada no próximo adversário. O último treino foi composto por tudo que o nosso analista nos passou e que nosso treinador orientou referente ao Red Bull Bragantino. O jogo do Santos é passado", conclui a zagueira.