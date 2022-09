Dólar recua com influência externa e reduz perdas na semana à metade

23/09/2022 | 10:32



O dólar sustenta alta firme ante o real na manhã desta sexta-feira, 23, e reduz à metade as perdas que contabiliza na semana, que se aproximavam dos 3%. O viés negativo é determinado pelo exterior, onde os sinais de recessão na Europa provocam uma onda de busca por ativos defensivos, como o dólar e os títulos do Tesouro norte-americano.

"Os números mostram claramente que a Europa está em um cenário recessivo, e ainda há dúvidas se a mesma coisa ocorrerá nos Estados Unidos, onde o Federal Reserve acena com aperto monetário mais forte. Por aqui, ainda há pontos que preocupam, como a própria inflação elevada, apesar do encerramento do ciclo de altas da Selic", disse Helena Veronese, economista-chefe da B.Side Investimentos.

Na avaliação da economista, o espaço de queda para o dólar é limitado no curto prazo, dadas as incertezas do cenário. Com isso, ela não espera no curto prazo por mais momentos de descolamento do exterior, como ocorreu nos últimos dias.

Às 10h14, o dólar à vista era negociado a R$ 5,1900 em alta de 1,48%. O dólar futuro para liquidação em outubro valia R$ 5,2005, em alta de 1,42%.

O DXY, que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, subia 0,64%, aos 112,07 pontos.