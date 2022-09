Polícia Militar faz simulação de roubo em joalheria; veja fotos

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



23/09/2022 | 09:28



Policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizaram uma simulação de assalto a joalheria em um shopping de São Bernardo. A intenção é manter policiais em alerta para possíveis atos criminosos do tipo, que já ocorreram no Estado de São Paulo neste ano, inclusive, no Grande ABC.

No treinamento de ontem (22), bandidos interceptaram agentes de segurança que realizavam transporte de malotes com dinheiro. Posteriormente, fizeram reféns para sair do shopping. A Polícia Militar foi acionada e cercou os criminosos dentro do shopping.

"Fizemos uma simulação de roubo a joalheira no shopping Metrópole. A gente tentou trazer o máximo para realidade. É muito difícil interditar um shopping, interditar um posto de gasolina, interditar uma casa lotérica, porque gera prejuízo ao comércio. Caso contrário, fariamos rotineiramente, disse o subcomandante do Baep Halison Pontes. Outros treinamentos do tipo devem ser realizados em cidades da Regiao Metropolitana de São Paulo nos próximos meses.

HISTÓRICO

O tipo de crime tem assustado a população paulista. Neste ano, criminosos assaltaram uma joalheria do shopping Metrópole, em abril. Na época, três criminosos entraram na loja e anunciaram o assalto, levando relógios e joias. O episódio durou menos de uma hora. A quadrilha fugiu e ninguém se feriu.

No dia 7 de agosto, a Polícia Civil prendeu quatro acusados de participação em assaltos aos shoppins de São Bernardo e Taubaté, cidade do Interior de São Paulo. Com eles foram apreendidas armas, relógios, joias, quantias em dinheiro, além de veículos usados nos crimes.