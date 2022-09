Câmara aprova troca de dívidas por vagas em creche em Mauá

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



23/09/2022 | 09:18



A Câmara de Mauá aprovou na sessão da última terça-feira (20) projeto que prevê que qualquer entidade privada de ensino que possua débitos com a Prefeitura poderá optar pela compensação por meio da disponibilização de bolsas de estudo integrais para crianças de até 5 anos de idade na educação básica.

O programa Educação Fila Zero, que é de autoria do vereador Leonardo Alves (PSDB), foi aprovado por unanimidade pelos vereadores e agora aguarda o parecer da Prefeitura para ser sancionado. Se o projeto receber o aval do prefeito Marcelo Oliveira (PT), as bolsas terão validade de um ano, com possibilidade de renovação por igual período.

"Mauá está com deficit de vagas em creches. Isso afeta principalmente as famílias de baixa renda, que não têm recursos para matricular o filho pequeno em uma escola particular. Esse projeto pode ajudar a reduzir esse deficit", declarou Leonardo Alves ao Diário.

De acordo com o vereador, o município apontava, em fevereiro, falta de vagas em creches para aproximadamente 2.000 crianças de até 5 anos.

"Construir creches não basta para resolver esse problema. A cidade precisa contratar novos professores, auxiliares e vários outros profissionais que atuem nas unidades. O município por si só não consegue atender às necessidades básicas, por isso precisa da participação da iniciativa privada", afirmou o autor do projeto.

Leonardo também garante que não haverá deficit financeiro para a Prefeitura por não receber o pagamento das dívidas das instituições privadas de ensino. Segundo o vereador, as despesas do projeto poderão ser repostas por meio da verba disponível para a Secretaria de Educação prevista pela LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Procurada pelo Diário, a Prefeitura não deu prazo para decidir se irá sancionar ou vetar o projeto de lei.

HISTÓRICO

Já em fevereiro, o vereador encaminhou ofício à Prefeitura Mauá questionando a administração sobre o número de vagas de creches disponíveis na cidade ­ a demanda reprimida chegava a 3.200 em setembro de 2020. E até aquele período o município foi o único da região a ver o índice aumentar, conforme levantamento feito pelo Diário junto aos municípios do Grande ABC.

Para o parlamentar, o problema vem se arrastando há anos. Exatamente por isso, o tucano sustenta que seria importante que a Secretaria de Educação divulgasse o número real.

"Seria de extrema importância que a Secretaria de Educação apresentasse um plano para suprir as vagas de creche. Isso serviria para termos um parâmetro, para que possamos cobrar o Executivo de forma correta e até mesmo articular recursos para a área", declarou o vereador Leonardo Alves.