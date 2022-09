Alanis Guillen escolheu local do parto de Juma em Pantanal: Queria ela sendo bicho

23/09/2022 | 09:10



A oncinha mais famosa do Brasil continua virando assunto na web. No capítulo da última quinta-feira, dia 22, de Pantanal, Juma Marruá virou onça novamente e fez sua primeira vítima. Óbvio que a web foi à loucura com a cena, né? Mas, calma lá, porque vem mais emoção por aí. Nesta sexta-feira, dia 23, a filha de Maria Marruá dará à luz sua primeira filha.

Em entrevista ao jornal Extra, Alanis Guillen, interprete da personagem, revelou que foi ela que escolheu o local do parto da personagem.

- A cena foi construída aos poucos, porque havia uma vontade minha muito grande de mostrar um parto natural, que retratasse essa relação da Juma com a natureza, sendo bicho. Falei ao diretor que queria parir de cócoras, perto da força da árvore, perto das águas. Encontramos essa árvore maravilhosa, cheia de cipós caindo e raízes pra fora, na beira do Rio Negro, com um pôr do sol maravilhoso no fundo. Ficamos o dia inteiro ali em trabalho de parto. Exigiu muita concentração e disponibilidade do corpo. Eu nunca pari, então peguei as dicas de todas as mulheres do set. Foi uma cena construída por todas presentes.

As cenas foram gravadas no Mato Grosso do Sul, durante a última viagem do elenco para o estado. Atualmente, a equipe está finalizando a novela nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro.