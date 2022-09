Bom Prato da Vila Luzita entra em reta final de obras

Da Redação



23/09/2022 | 09:07



A população da região da Vila Luzita terá, em breve, um novo local para realizar suas refeições a um baixo preço. Isso porque a segunda unidade andreense do Bom Prato está muito perto de abrir as portas e receber o público. Ontem (22), o prefeito Paulo Serra (PSDB) vistoriou a fase final das obras do importante equipamento localizado na Estrada do Pedroso.

"Está quase pronto. Até o início de outubro este Bom Prato já estará funcionando, proporcionando segurança alimentar. Comida saudável e de qualidade, acessível para nossa gente", destaca Paulo Serra, que durante a visita esteve acompanhado dos secretários de Manutenção e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti, e de Cidadania e Assistência Social, Marcelo Delsir.

Esta unidade do Bom Prato é equipada com a cozinha 4.0, que conta com modernos equipamentos e um layout voltado à otimização das operações. Consequentemente poderão ser produzidas diariamente até 2 mil refeições no local. Inicialmente, porém, serão 300 cafés da manhã (a R$ 0,50) e 1.200 almoços (a R$ 1). O investimento total para construção e instalação de equipamentos do Bom Prato da Vila Luzita foi de R$ 2,1 milhões.

Foram realizadas reforma e ampliação do imóvel –­ onde funcionava um Cras (Centro de Referência de Assistência Social) ­–, com área total de 927 metros quadrados. Santo André conta com unidade do Bom Prato desde 2003, quando entrou em operação o equipamento localizado no Centro, na Rua General Glicério, 718. A Prefeitura, no entanto, busca outro local na mesma região para transferir o restaurante de baixo custo para melhorar e aumentar a capacidade de atendimento.