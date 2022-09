Mortes por Covid-19 caem 55% na região

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



23/09/2022 | 08:52



O cenário de pandemia da Covid-19 no Grande ABC mantém tendência de queda de novos casos e óbitos. Nas últimas quatro semanas (23 de agosto a 20 de setembro), as cidades da região tiveram 3.569 novas infecções confirmadas e 25 mortes pelo coronavírus. No comparativo com as quatro semanas anteriores (26 de julho a 22 de agosto), os municípios registraram queda de 55,3% no número de vítimas fatais pela doença (56 neste último período), e de 19% nos diagnósticos positivos para Covid (4.409 infecções). Os dados constam nos boletins epidemiológicos das prefeituras.

Algumas das cidades não tiveram mortes por coronavírus nas últimas semanas. Em Ribeirão Pires, não há óbitos pela doença desde 26 de julho. Rio Grande da Serra não tem vítimas fatais da doença desde o dia 2 de agosto e Mauá desde o dia 30 do mesmo mês. São Bernardo, São Caetano e Diadema não registraram mortes pela doença nos últimos dias.

Para o professor de infectologia da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), Juvencio Duailibe Furtado, a vacinação é o principal fator para a queda das mortes e de novos casos de coronavírus. "Principalmente entre pessoas de maior risco para a doença, essa redução foi mais acentuada. A vacina diminui a taxa de gravidade das infecções e isso é incontestável", destacou.

Os municípios contabilizam, até esta semana, 2,3 milhões de pessoas imunizadas com as duas primeiras doses da vacina contra o coronavírus, o que representa cobertura de 92,8% da população da região com idade a partir de cinco anos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, até essa terça-feira (20), o Grande ABC registrou 408.874 casos confirmados de Covid-19 e 11.676 mortes pela doença. No Estado, foram 6 milhões de infectados pelo coronavírus, com 174.535 óbitos. Em todo o País, foram 34,6 milhões de diagnósticos positivos de coronavírus. No período, 685 mil brasileiros morreram pela doença.

INFLUENZA

Na contramão da Covid, Furtado alerta para o alto índice de pacientes que buscam os serviços de saúde com sintomas da influenza. "Paradoxalmente, enquanto a Covid vem caindo pela cobertura vacinal, temos observado o aumento na procura dos hospitais por outras doenças respiratórias", avaliou. A flexibilização das regras para o uso de máscara está entre os pontos que podem contribuir para este quadro.

"A grande questão é que a proteção facial virou adereço. As pessoas colocam no bolso, guardam na bolsa, sem higienizar ou sem realizar o descarte depois do uso. Pessoas que apresentem sintomas respiratórios devem utilizar a máscara em ambientes fechados, como no transporte público, com a finalidade de proteger as demais pessoas", recomendou o especialista.