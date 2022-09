Ciência e tecnologia

Do Diário do Grande ABC



23/09/2022 | 08:36



Investir em ciência, tecnologia e inovação é a única maneira de o Brasil assegurar no futuro próximo lugar de maior destaque entre as nações mais justas do ponto de vista socioeconômico. Nota-se que há entendimento generalizado sobre a importância de se valorizar o conhecimento. A visão é comungada tanto por representantes da classe política quanto pelos da sociedade civil organizada. Infelizmente, a área científica sofreu corte orçamentário nos últimos anos. Por causa dos estragos causados pelo surgimento do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi obrigado a reorganizar gastos de modo a garantir recursos para atendimento de doentes e campanhas de imunização antiCovid-19.

O Grande ABC acompanha com especial interesse o debate acerca das novas fronteiras tecnológicas que se descortinam, pois precisa rapidamente corrigir sua rota econômica, ainda sustentada demasiadamente pelo segmento automotivo, se quiser manter a relevância que sempre teve na produção da riqueza nacional. Num mundo cada vez mais dominado pela indústria 4.0 –­ baseada em conceitos como inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem ­– é uma espécie de suicídio insistir em fabricar carros impulsionados com motor movido por combustível fóssil. A região está parada no século XX enquanto o mundo já vislumbra o XI. É preciso se adaptar.

Como bem sustentou Marcos Pontes na entrevista que concedeu ontem (23) ao Diário, e que o leitor poderá conferir nesta edição, dinheiro aplicado em conhecimento não pode ser considerado gasto, mas investimento. "Ciência não é cara; caro é não ter ciência", disse o ex-ministro e atual candidato ao Senado por São Paulo, repetindo uma das verdades mais fáceis de se comprovar ­ especialmente no momento em que o Brasil ensaia a saída de uma pandemia gravíssima, que ceifou milhões de vidas e adoeceu outras tantas ao redor do globo, graças à pesquisa científica. Que o próximo presidente, seja Bolsonaro ou qualquer outro, direcione mais e mais recursos a segmento tão importante.