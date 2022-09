Lula diz ser preciso adaptar legislação da internet à realidade atual

22/09/2022 | 22:05



O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quinta-feira ser preciso "adaptar a legislação" da internet à realidade atual. A declaração vem em meio a uma ofensiva do bolsonarismo nas redes sociais para colar no petista a pecha de que, se eleito, ele iria censurar publicações na internet.

"É preciso tentar adaptar a legislação à realidade que estamos vivendo", afirmou Lula em entrevista ao Programa do Ratinho, do SBT. "Você pode fazer com quem meios de comunicação no meio eletrônico possam ser regulados de acordo com interesses da sociedade", acrescentou, salientando, contudo, que a medida caberia ao Congresso Nacional, e não à Presidência da República.

Na entrevista, Lula voltou a defender a aliança com o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSB), antigo adversário político que hoje é seu candidato a vice. Para o petista, Alckmin é educado, experiente e homem de bem. "Eu aprendi na política que você não pode ficar fazendo política com fígado", declarou.

O ex-presidente lembrou conquistas sociais de seus governos e voltou a prometer que, se eleito, vai reajustar o salário mínimo acima da inflação. "Se o PIB crescer 5%, você dá inflação mais 5%", explicou.