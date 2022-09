Datafolha: Entre mulheres, Lula tem 49% contra 29% de Bolsonaro

22/09/2022 | 21:32



Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no eleitorado feminino, com 49%, contra 29% do presidente Jair Bolsonaro (PL). O petista cresceu 3 pontos porcentuais (pp) em relação ao levantamento anterior, publicado em 15 de setembro, enquanto Bolsonaro manteve a porcentagem.

Bolsonaro tenta reduzir a rejeição entre as mulheres, que somam 52% do eleitorado brasileiro. Uma das estratégias é ampliar a participação da primeira-dama Michelle Bolsonaro na campanha, mas o presidente esbarra no histórico de atitudes machistas.

O instituto ouviu 6.754 pessoas em 343 cidades, e a pesquisa encomendada pela Folha e pela TV Globo está registrada sob o número BR-04180/2022 no Tribunal Superior Eleitoral. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.