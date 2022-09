Brasil faz último teste para o Mundial em jogo-treino com a forte seleção dos EUA

22/09/2022 | 20:51



A seleção feminina de vôlei fez seu último teste antes do Mundial, nesta quinta-feira, ao disputar um jogo-treino com os Estados Unidos, em Arnhem, Holanda. As norte-americanas venceram por 3 sets a 2, com parciais de 26/26, 19/25, 16/25, 25/20 e 15/9.

O técnico José Roberto Guimarães aproveitou para dar ritmo a todas as atletas. O treino foi disputado em ritmo intenso, com as equipes variando bastante as jogadas de ataque.

O Brasil está no Grupo D do torneio e faz a sua estreia contra a República Checa no próximo sábado. Ainda nesta fase, a equipe brasileira enfrenta as seleções da Argentina, Colômbia, Japão e China. O grupo terá sede em Arnhem, na Holanda.

Diferentemente do Mundial masculino, o torneio feminino prevê mais jogos. Na primeira fase, serão cinco partidas.

Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, em que novamente duas chaves (E e F) serão formadas, e as seleções fazem mais quatro duelos. Os quatro primeiros dos grupos se classificam para as quartas de final. Em seguida, os times farão as semifinais e a final.