Nacho descarta problemas com Cuca e Hulk no Atlético-MG: 'É totalmente falso'

22/09/2022 | 20:05



A semana está bem quente no Atlético-MG antes de duelo com o líder Palmeiras. Primeiro com enquadro da torcida ao meia Zaracho em um bar, depois com a diretoria se reunindo com jogadores para cobrar recuperação no Brasileirão, e agora com o boato de desentendimento entre Nacho Fernández, o técnico Cuca e o atacante Hulk, desmentido pelo armador argentino em coletiva em Belo Horizonte.

Depois de reclamar que Zaracho "mentiu" ao dizer que estava apenas bebendo água e se preparando para jantar no flagra do começo da semana, a Galoucura agora diz que o time virou "bagunça" com a liberação de Nacho para disputar jogo festivo na Argentina. A insinuação de que foi uma insubordinação do jogador por causa de problema com o técnico divulgada na imprensa argentina foi rapidamente desmentida.

"É totalmente falso o que saiu na imprensa da Argentina. E me dói ter de explicar isso. Como vou ter problema com a comissão técnica se fui capitão no último jogo?", questionou Nacho, lembrando do jogo com o Avaí. "Me permitiram viajar na Argentina em despedida de um amigo (Leonardo Ponzio) e tenho que estar agradecido."

Aproveitou para também descartar rixa com o astro Hulk. "Não sei de onde tiraram esse assunto de discussão. Com o Hulk tenho uma grande relação, há pouco tempo almocei na casa dele e ele tem uma boa relação também com os outros estrangeiros", garantiu. "É difícil ter de explicar essas coisas e vim aqui falar para encerrar este assunto", seguiu, desmentindo repórter da ESPN da Argentina, que ainda garantiu que ele estaria retornando ao River Plate.

"Desde o primeiro dia que cheguei aqui no Atlético que sai matérias sobre eu voltar. Estou muito feliz aqui, o grupo é muito bom e no final do ano já começaremos a pensar no que fazer quando findar meu contrato. Mas temos muito tempo para isso."