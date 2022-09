Iñaki Williams não desfalca sua equipe há seis anos e trocou a Espanha por Gana

22/09/2022 | 18:58



A partida entre Brasil e Gana nesta sexta-feira, 23, irá marcar, além do último teste antes da convocação final do técnico Tite, a estreia de um jogador especial na seleção africana. Iñaki Williams, nascido em Bilbao, na Espanha, optou por defender a nação de seus pais a partir deste ano.

Com 28 anos, Iñaki é jogador do Athletic Bilbao, time que tem como política utilizar atletas bascos (ou de origem basca). Apesar de ser filho de ganeses, ele pode atuar pela equipe espanhola por ter nascido em Bilbao - inclusive se tornou, em 2015, o primeiro a atleta negro a marcar um gol pelo time.

No início de sua carreira, chegou a defender a seleção espanhola. Em 2016, foi convocado para amistoso contra a Bósnia e Herzegovina, mas desde então não recebeu novas oportunidades por seu país natal. Por seus pais terem fugido de Gana em busca de melhores condições de vida, Iñaki tem a opção de defender a seleção do país africano - fato que aconteceu neste ano.

Apesar de ter atuado nas categorias de base e de um amistoso da seleção espanhola, as regras atuais da Fifa não inviabilizam que o atacante defenda outro país - no atual formato, Iñaki não poderia jogar por Gana apenas se tivesse sido convocado pela Espanha para torneios oficiais (como Eurocopa, Eliminatórias e Copa do Mundo).

A decisão de defender a seleção ganesa aconteceu em julho. Logo em sua primeira convocação, Otto Addo, treinador da equipe, chamou Iñaki para enfrentar o Brasil, no dia 23, e Nicarágua, dia 27.

"Cada passo tem seu próprio significado. Uma evolução. Um olhar para o futuro que deixa um rastro em si. Um legado. Meus pais me criaram com valores baseados em humildade, respeito e amor. Eles me ensinaram a abraçar a vida. Nessa busca constante de continuar crescendo e trabalhando na busca de evoluir pessoal e profissionalmente como indivíduo. É por isso que sinto que o momento chegou para mim de encontrar minhas origens dentro de mim mesmo e com a África e com Gana, o que significa muito para mim e para minha família", afirmou o jogador.

Iñaki é o filho mais velho de Félix Williams e María Arthuer. Além dele, Nico Williams também defende o Athletic Bilbao, mas diferentemente do irmão optou por seguir na seleção espanhola.

Recordes pelo Athletic Bilbao

Além de ser o primeiro jogador negro a marcar um gol com a camisa de seu time espanhol, Iñaki tem uma marca surpreendente em sua carreira: desde 2016, o atacante não desfalca sua equipe no Campeonato Espanhol. Até setembro de 2022, são 240 jogos em sequência. Seu contrato com o Bilbao é válido até 2028.

A sequência do jogador se iniciou na temporada 2016/17. Desde então, já são seis anos que Iñaki é relacionado em todas as partidas de La Liga. Em outubro de 2021, se tornou o recordista em partidas consecutivas no campeonato nacional, ao ultrapassar Juanan Larranga que fez 203 jogos em sequência pela Real Sociedad nas décadas de 80 e 90.

Neste ano, em agosto, na vitória do Athletic Bilbao sobre o Cádiz por 4 a 0, quase perdeu sua sequência. Na segunda etapa, sofreu uma lesão no tornozelo direito e teve de ser substituído na segunda etapa. Mesmo assim, não desfalcou sua equipe nos jogos seguintes do Campeonato Espanhol.

ESTREIA POR GANA

A estreia de Iñaki Williams será nesta sexta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), em amistoso contra o Brasil. Já na concentração para a partida, que acontece no Stade Océane, na cidade de La Havre, na França, foi recebido de forma bem humorada pelos seus companheiros.

Em um hotel na França, o atacante passou pelo famoso "trote", pelo qual todos os jogadores passam em sua primeira convocação para suas respectivas seleções. De pé, na frente de todo o elenco de Gana, mostrou habilidade com suas danças.