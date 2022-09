Ponte Preta pode ter força máxima em visita ao Londrina na Série B

22/09/2022 | 17:15



Com a permanência na Série B do Brasileiro encaminhada, a Ponte Preta joga todas suas fichas na briga pelo acesso no jogo desta sexta-feira, contra o Londrina, às 21h30, no Estádio do Café, pela 31ª rodada. E Hélio dos Anjos pode ter força máxima.

O último treinamento realizado em Campinas (SP) aconteceu na manhã desta quinta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli. Na sequência, a delegação viajou para Londrina (PR). A boa notícia é que o lateral-direito Igor Formiga estava com o elenco.

Igor Formiga sofreu uma luxação no ombro direito durante a vitória sobre o Sport, por 1 a 0, e desfalcou a Ponte Preta no empate com o Ituano, por 1 a 1. Seu substituto foi Norberto, que também precisou ser substituído por causa de um problema muscular. Bernardo é a terceira opção.

Com o retorno de Formiga, Hélio dos Anjos pode escalar o que tem de melhor para esse importante jogo. A provável escalação é: Caíque França; Igor Formiga, Fábio Sanches, Mateus Silva e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Wallisson e Elvis; Fessin e Lucca.

Na oitava colocação, a Ponte Preta tem 40 pontos, a oito do G-4 e também da zona de rebaixamento.