Kim Kardashian aparece usando brincos de cartão de crédito avaliados em mais de dois mil reais

22/09/2022 | 16:10



Kim Kardashian adora aparecer com novidades, seja dando um passeio pela rua ou até mesmo aparecendo em eventos badaladíssimos. Um exemplo disso foi quando ela apareceu usando um look all black de máscara que chamou a atenção de todos.

Agora a influenciadora que está no auge dos seus 41 anos de idade acabou dividindo as opiniões dos fãs e seguidores ao escolher mais um acessório pra lá de inusitado que foram brincos de cartão de crédito.

Kim usou essa peça para visitar Nova York com a intenção de promover a segunda temporada do reality show The Kardashians, e a empresária fez questão de combinar os brincos de cartão de crédito com uma blusa de gola alta preta bem justinho, calça animal print e óculos escuros. Mas calma, os brincos não são quaisquer brincos não! De acordo com o Page Six, os acessórios são da coleção de primavera da Balenciaga e custam mais de dois mil reais.

Só que, claro, o momento em que a integrante do clã Kardashian Jenner surgiu com os brincos pretos inusitados acabou gerando vários memes nas redes sociais e os fãs ficaram super divididos se gostaram ou não daquilo. Você usaria?