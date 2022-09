Zeca Pagodinho nega foto com fã e web reage

22/09/2022 | 16:10



Nesta quinta-feira, dia 22, um vídeo em que um fã pede uma foto com Zeca Pagodinho e recebe uma resposta seca bombou na internet. Em um shopping do Rio de Janeiro, o cantor não parou para falar com Gustavo Correa, mas reclamou do horário em que o jovem o estava abordando.

- Ah, que isso? Uma hora dessas?

O rapaz não reagiu muito ao momento e só escreveu um pequeno agradecimento, contando que é fã de Zeca, em seu vídeo publicado no TikTok. Já alguns internautas não levaram o vídeo tão na brincadeira quanto ele, no Twitter o nome do sambista recebeu diversos comentários falando que ficaram decepcionados com a resposta do cantor.

Mas o artista também recebeu mensagens em seu favor dizendo que ele poderia estar de ressaca, já que a situação aconteceu às 11 horas da manhã.