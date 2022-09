Nova frente fria chega ao Estado e temperatura mínima pode chegar a 7ºC nesta sexta-feira

Renata Fernandes



22/09/2022 | 15:16



Uma nova onda de frio deve atingir o Estado de São Paulo a partir das primeiras horas desta sexta-feira (23), alerta a Defesa Civil. A previsão é ficar assim até domingo (25).



Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), uma massa de ar frio deve avançar por São Paulo e derrubar as temperaturas, principalmente na região da faixa leste do estado, com mínima prevista de 3°C na Serra da Mantiqueira.



Já na Capital e Região Metropolitana de São Paulo, da qual o Grande ABC faz parte, a temperatura mínima pode chegar a 7º C. No interior do estado, nas regiões de Sorocaba e Campinas, os termômetros poderão marcar mínimas de 9º C. Em São José dos Campos e Vale do Ribeira a temperatura pode chegar aos 8º C. Na Baixada Santista a mínima prevista é de 13º C e no Litoral Norte, 12º C.



Ação Noites solidárias



Pessoas em situação de vulnerabilidade poderão se abrigar na estação Pedro II do Metrô, que será aberto a partir das 19h desta sexta. No local, as pessoas contarão com kit dormitório, composto por colchão e cobertor, além de um kit de higiene pessoal, fornecidos pela Defesa Civil. A Secretaria do Desenvolvimento Social acolherá as pessoas e fornecerá alimentação do Programa Bom Prato.



A queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumenta o risco de incidentes e de danos à saúde. No frio extremo as pessoas podem sofrer de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e redução da umidade relativa do ar, a ocorrência de doenças que atacam o aparelho respiratório se manifestam, segundo a Defesa Civil.



Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Por isso, é importante mantê-los agasalhados. Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite) é essencial tomar medidas simples como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos.