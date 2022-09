Format Festival – A nova aposta dos produtores do Lollapalooza nos EUA

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



22/09/2022 | 14:55



A pequena cidade de Bentonville, no interior do Arkansas (EUA), famosa por abrigar a sede do Walmart, promove neste fim de semana (de 23 a 25 de setembro) o Format Festival, evento que mesclará shows de bandas famosas e do circuito indie a instalações artísticas variadas.

Promovido pela C3 Presents, produtora por trás de grandes festivais de música, como o Lollapalooza, e pela agência multidisciplinar Triadic, o Format Festival receberá mais de 50 artistas em 72 horas.

No line up, há nomes como Rüfüs Du Sol, Phoenix, Khruangbin, Beach House, The War On Drugs, The Flaming Lips, Jungle, Herbie Hancock, Tundercat, Fatboy Slim e Elle King.

As instalações artísticas e performances integradas, por sua vez, serão comandadas por artistas mundialmente famosos, como Doug Aitken, Jacolby Satterwhite, Pia Camil e, principalmente, Nick Cave, cantor australiano que, no Format Festival, apresentará seu talento como escultor.

Format Festival e o Walmart

Divulgação Crystal Bridges Museum, em Bentonville, Arkansas

Acrônimo de For Music+Art+Technology, o Format Festival será realizado em uma área de 250 acres e terá, ainda, um celeiro que funcionará como balada, um speakeasy (bar que remete à Lei Seca) repleto de salas, instalações artísticas no meio da floresta, apresentações de dança, paisagens sonoras experimentais, oficinas terapêuticas, laboratórios tecnológicos e shows de luzes.

Para montar toda essa estrutura no noroeste do Arkansas, que faz parte da região de Ozark (a mesma da série da Netflix), ou Oz, como é conhecida por lá, os produtores do evento contaram com o apoio da família Walton, fundadora do Walmart e apontada como a mais rica do mundo pela revista Forbes.

As instalações artísticas, por exemplo, terão curadoria do Crystal Bridges Museum of American Art e do The Momentary, famosos museus locais criados por Alice Walton, filha de Sam Walton, o fundador da maior rede de varejo do mundo.

“Ao realizar o Format Festival em Oz, tentamos capturar a essência de todas as coisas que fazem o noroeste do Arkansas ser uma das regiões que mais crescem nos EUA atualmente. Queremos levar a todos arte e cultura de um modo tão inovador e selvagem quanto a as montanhas Ozark”, afirma Olivia Walton, presidente do conselho dos museus Crystal Bridges e Momentary e esposa de Tom Walton, um dos netos de Sam Walton.

Para promover os negócios locais, o festival também terá praças gastronômicas formadas por restaurantes da região. Muitos artistas de Bentonville a dos arredores também se apresentarão durante o evento. A expectativa é que de 10 mil a 15 mil pessoas acompanhem os três dias do Format Festival.

