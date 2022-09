Tutorial: como criar vídeos educacionais

Da Redação

Do 33Giga



22/09/2022 | 14:55



Para quem deseja se destacar fazendo conteúdos educacionais, 33Giga, Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, com a ajuda do criador de conteúdo Felipe Gabriel traz dicas para levar o ensino para além da sala de aula.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Prepare um roteiro



Antes de chegar na etapa de gravação, é necessário um planejamento e um bom roteiro. São eles que vão guiar toda a produção do seu vídeo educacional e ainda estruturar as cenas, ordem das falas, marcar as imagens e legendas que precisam ser inseridas, os movimentos de câmera e também garantir que seu vídeo tenha uma ordem lógica, com início, meio e fim.

Utilize uma linguagem adequada



Quando o assunto é vídeo educacional, ao criar conteúdos com uma linguagem próxima do estilo de quem assiste, será possível tratar de determinado assunto com informalidade. Isso facilitará a compreensão de temas mais complexos, além de cativar o interesse dos usuários, que irão perceber que o aprendizado não é tão difícil quanto imaginam.

Crie novas formas de apresentação



Além de simplificar a linguagem do vídeo educacional, criar novas formas de apresentar o conteúdo é uma ótima maneira de tornar as matérias mais interessantes. Seja com narrativas e histórias para explicar um acontecimento, explorando figuras conhecidas por outro ângulo, com fatos interessantes sobre a vida privada ou até mesmo contando curiosidades sobre determinada época.

Esteja de olho nas tendências



Incorporar o dia a dia dos usuários nos vídeos tornará o aprendizado muito mais real. Analisar materiais encontrados em sites, linkar uma série de TV ou um filme com o tema apresentado é uma forma de se aproximar com quem consome seu conteúdo. Por isso, é super importante estar de olho nas tendências do momento. Em um vídeo educacional para aulas de História, por exemplo, séries que falam sobre vikings ou filmes sobre a realeza são ótimas para tratar de acontecimentos históricos importantes.

Utilize recursos de edição



Ferramentas de edição com dublagens, filtros e trilhas sonoras irão contribuir na dinâmica do seu vídeo, além de deixá-lo mais profissional e estilizado e chamar ainda mais a atenção de quem vai assistir seu vídeo. Use e abuse das hashtags do momento.

Para mais dicas práticas de criação de conteúdo educacional, o vídeo abaixo.