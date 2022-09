Teco em Cena, nº 15. Rogério, o iluminador. Lembranças das Irmãs Castro. Glossário teatral.

Ademir Medici

Menino, quatro anos de idade, o editor de “Teco em Cena” assistiu pela primeira vez a uma apresentação em teatro, na Vila Prosperidade, entre São Caetano e Santo André, em pleno Vale do Tamanduateí. Era o Clube Nossa Senhora Auxiliadora. Nunca mais se esqueceu daquelas irmãs.

Irmãs Galvão, imaginava. Não, eram as Irmãs Castro, e numa crônica deliciosa Dilson Nunes conta como e quando desfez a dúvida.

Mas a matéria de fundo da edição 15 de “Teco em Cena” (setembro de 2022) é a entrevista concedida pelo iluminador Rogério Ananias da Silva, responsável pela iluminação do Teatro Municipal de Santo André e do Cine-Teatro Carlos Gomes – e como é importante contar a história de gente que faz teatro mesmo sem aparecer em cena...

A edição traz o prosseguimento do Glossário Teatral, agora das letras “C”, de “caco”, a “i” de “interpretação”.

Confiram a edição por inteiro, no QR-Code que acompanha esta edição de Memória.

Crédito das fotos 1 e 2 – Divulgação

TEATRO ANDREENSE. Edição de setembro de Teco em Cena: em cartaz, o iluminador Rogério

Rainha Elizabeth e a Matarazzo

Meu filho Leandro me repassou uma cópia da propaganda em anexo. É de 1979, foi publicada em diversos jornais e revistas, inclusive na Veja.

É muito significativa no atual momento pelo afastamento da rainha Elizabeth II.

Talvez seja de interesse para a “Memória” pois, no rodapé, lista a magnitude do grupo Matarazzo em 1979, embora mencione no final do texto a associação com a multinacional "Hershey Food Corporation", sinal que o capital internacional caminhava para se apoderar da, até então, gigantesca empresa nacional.

A fábrica do grupo Matarazzo que produzia os biscoitos Petybon estava localizada na Lapa. Como tantas do grupo, foi demolida dando lugar a um empreendimento residencial.

Antonio de Andrade, professor

Crédito da foto 3 – Pesquisa: Leandro de Andrade

GAROTA PROPAGANDA. Rainha Elizabeth presente na publicidade brasileira

Chegou o dia da Independência

Composição: Cibelly da Silva Vilasboas, Gabriela Martins, Maria Eduarda Martins, Nicole Gomes, Perola Beatriz dos Santos e Victoria Pires de Sena

Está chegando o dia

O dia da Independência

Desta pátria tão querida

De um povo com decência

Onde aprendo desde pequeno

O valor da liberdade

Mas a fúria não liberta

O lema é fraternidade

Faço então a minha parte

E deixo a todos o clamor

Plante a paz e o bem

Para uma nação com mais amor

Crédito da foto 4 – Projeto Memória

FRATERNIDADE. Alunas Maria Eduarda e Pérola Vitória: “pela paz e pelo bem”

REVOLUÇÃO DE 32

75º dia: 21 de setembro

As operações do Exército Constitucionalista no setor de Amparo.

A campanha do ouro para a vitória: cerca de 80.000 donativos registrados em todo o Estado de São Paulo.

Cf. manchete e notícia do Estadão, edição de 22-9-1932.

O outro lado

Do Diário de Getúlio Vargas: continua-se combatendo nas zonas de leste, oeste e sul.

Tanto os rebeldes como os federais retiram tropas da zona de leste para reforçar o setor de Campinas, onde parece que se vão realizar os choques mais importantes e decisivos.

No setor sul, o general Valdomiro trava importante combate, tomando Ribeirópolis.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 22 de setembro de 1972 – ano XV, edição 1952

SANTO ANDRÉ – APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) completou, em 10 de setembro (de 1972) nove anos de existência.

Seu caminho foi marcado por dificuldades de toda ordem, mas os homens que assumiram a responsabilidade de mantê-la viva e atuante souberam superá-las.

No início a APAE recebia 12 alunos, abrigando-os no prédio 216 da Avenida 15 de Novembro. Hoje (1972) são quase 500 os regularmente matriculados.

SÃO BERNARDO – Casa da Amizade realiza concurso para eleger a Rainha das Indústrias, em benefício da Casa de Estar São Luiz.

SANTOS DO DIA

Maurício e companheiros. Martirizados no ano 286.

Tomás de Vilanova. Espanhol.

Cândido de Tebas

Digna e Emérita

Legião Tebana

Inácio de Santhiá. Italiano.

HOJE

Dia Mundial Sem Carro

Dia do Contador – data instituída em 22 de setembro de 1945. Também são celebrados o Dia do Contabilista e o Dia da Contabilidade em 25 de abril.

Dia Nacional de Defesa da Fauna

MUNICÍPIOS BRASILEIROS