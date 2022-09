Juma se transformará em onça e matará alguém pela primeira vez em Pantanal

22/09/2022 | 14:10



Após fugir pela janela da fazenda para dar à luz, Juma acaba surpreendida pelo assassino de aluguel Solano, que estava se escondendo na tapera. No entanto, a filha de Maria Marruá não deixará que a situação de refém dure muito tempo. Segundo informações do site oficial da novela Pantanal, a personagem de Alanis Guillen se transformará em onça e matará alguém pela primeira vez.

Ao ouvir sons do animal, o contratado de Tenório exclamará assustado:

- Que é que é isso?

- É hora das onças! É quando elas saem pra caçar... Para defender o seu território!, responderá a esposa de Joventino.

- Não tenho medo de onça, retrucará ele, já temendo como consequências.

- Nem medo e nem respeito. Ou então não ia invadir uma terra delas. Elas vêm quando sentem o cheiro do medo.

Ao que Solano gritará:

- Tranquei tudo... Está tudo trancado.

- Mesmo trancado quando elas querem, elas entram!, ameaçará Juma.

Receoso, ele decidirá conferir se há alguma brecha na tapera por onde a onça poderia entrar. Quando retornar à sala, ficará surpreso ao notar que a moça não está mais lá.

- Cadê você, Juma Marruá... Aparece, desgraça... Aparece! Ou eu te mato! Mato você e sua cria! Eu sei que você está aqui... Você não tem como ter saído. Você não tem pra onde fugir!

Na forma da fera, a jovem partirá para atacá-lo.

- Misericórdia! Come que você entrou aqui dentro? Me erra... Desgraça... Me erra!

Apesar da morte de Solano, o pantanal ganhará mais um matador de aluguel segundo informações do jornal Metrópoles. Completamente abalado após ser estuprado por Tenório, Alcides deixará Tibério preocupado ao tomar a decisão radical de adotar a profissão. Na tentativa de fazer o peão mudar de ideia, o marido de Muda dirá que ele irá para o inferno juntamente com seu pai caso escolha seguir esse rumo.

Para completar os spoilers da novela das nove, a colunista Patrícia Kogut revelou que José Leôncio em breve receberá uma notícia sobre sua saúde que o deixará preocupado. Após ir ao médico e realizar exames, ele descobrirá que está gravemente doente e precisará passar por uma cirurgia. Apesar do diagnóstico alarmante, ele não só dirá a si mesmo que não passará pelo procedimento ou sequer voltar a ver o profissional de medicina, ele também escolherá manter segredo e fingir que está tudo normal.