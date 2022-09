AlphaTauri renova contrato com Yuki Tsunoda até o fim da temporada 2023 da F-1

22/09/2022 | 13:52



A AlphaTauri anunciou, nesta quinta-feira a renovação de contrato com o piloto Yuki Tsunoda até o final da temporada de 2023 da Fórmula 1. Na equipe desde 2021, o japonês, de 22 anos, é o atual 16º colocado no Mundial, com 11 pontos, metade do que conquistou seu companheiro, o francês Pierre Gasly.

"Quero agradecer imensamente à Red Bull, Honda e Scuderia AlphaTauri por continuarem me dando a oportunidade de pilotar na F-1. Tendo me mudado para a Itália no ano passado, para estar mais perto da fábrica, realmente me sinto parte da equipe e estou feliz por poder continuar correndo com eles em 2023. Estou totalmente focado em terminar esta temporada da melhor maneira possível e depois vamos olhar para o próximo ano", disse o piloto, cujo melhor resultado foi um quarto lugar no GP de Abu Dabi, em 2021.

O chefe da equipe, Franz Tost, comentou a renovação com o piloto, que soma 38 corridas na principal competição do automobilismo mundial. "Como vimos desde que ele se juntou a nós no ano passado, Yuki é um piloto muito talentoso e melhorou muito nesta temporada. O ritmo que ele mostrou recentemente é uma evidência clara de uma curva de aprendizado acentuada, o que prova que ele merece uma vaga na F-1, e ainda espero alguns resultados fortes dele nas últimas seis corridas de 2022. Como sempre digo, um piloto precisa de pelo menos três anos para se familiarizar totalmente com a Fórmula 1, então estou satisfeito que ele tenha tido tempo para mostrar todo o seu potencial."

E o dirigente continuou. "Além disso, é uma prova para o Dr. Marko (Red Bull Motorsports Adviser) e seu programa de pilotos que somos capazes de trazer esses jovens talentos das categorias juniores e desenvolvê-los. Gostaria de me juntar a Yuki para agradecer à Red Bull e AlphaTauri, assim como à Honda, por seu apoio contínuo e por permitir que ele fique conosco por mais um ano."

A identidade do companheiro de equipe de Tsunoda é menos clara, enquanto AlphaTauri e Red Bull declararam publicamente que estariam preparados para liberar Gasly para outra equipe se encontrassem um substituto adequado - com Tost admitindo que o piloto da IndyCar Colton Herta era de interesse para a equipe se conseguisse superar a barreira do americano obter uma Super Licença.

Com a renovação do contrato de Tsunoda com a AlphaTauri restam uma vaga na Haas, uma na Alpine, uma na Williams e uma na Alfa Romeo para que se completado o grid para a próxima temporada da F-1.