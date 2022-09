4 curiosidades sobre a profissão de programador

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/09/2022 | 13:55



Apesar de comumente comemorado em 13 de setembro, o Dia do Programador pode variar. Isso porque a celebração é estipulada no 256º dia do ano. O número específico foi escolhido por significar a quantidade de possibilidades diferentes que podem ser representadas por um byte de 8 bits. A profissão de programador, inclusive, reúne outras curiosidades. Confira algumas separadas por Gustavo Ayres, delivery manager da ZBRA, empresa de desenvolvimento de software.

1. O apagão no TI está acontecendo

O setor de Tecnologia da Informação (TI) aponta demanda de 797 mil profissionais de tecnologia até 2025, segundo relatório da Brasscom. O Brasil forma apenas 53 mil pessoas por ano em cursos de perfil tecnológico, mas a demanda média anual é de 159 mil colaboradores de TI e comunicação. “Com o advento e avanço do modelo de trabalho remoto, as empresas nacionais estão tendo que competir na contratação de mão de obra com companhias estrangeiras, que pagam em dólar – o que tem aumentado ainda mais esse gap de profissionais”, aponta Gustavo.

2. Foi uma mulher que inventou a programação

O primeiro algoritmo de programação foi criado por Ada Lovelace, em 1833, enquanto atuava como auxiliar do cientista e matemático Charles Babbage, no processo de construção de uma máquina analítica. À época, muitos não deram a devida seriedade para a descoberta e somente na década de 1940, com o aparecimento do cientista Alan Turing, que o mundo reconheceu a importância da britânica para a tecnologia. “Em um mercado que, com o passar do tempo, foi tomado pela participação masculina, é muito significativo que essa referência seja feminina”, afirma o gestor.

3. Dia do Programador é feriado nacional

Na Rússia, essa data é um feriado nacional. Em 2002, Valentin Balt e Michael Chervyakov, funcionários da Parallel Technologies, uma empresa de software, recolheram assinaturas para que o governo reconhecesse 13 de setembro como o Dia Oficial do Programador. Em 2009, o presidente Dmitry Medvedev oficializou a data.

4. Previsões mostram TI como a carreira do futuro

Segundo a lista de empregos em alta do LinkedIn para 2022, existe uma grande demanda para a área de tecnologia no Brasil e há expectativa de um crescimento ainda maior nos próximos cinco anos. “Uma curiosidade é que a necessidade de contratação em TI tem sido tão alta que até os cargos de recrutamento com especialização na área estão aumentando”, ressalta Gustavo.