Lula diz desconhecer nota de FHC, mas agradece todo apoio que vier

22/09/2022 | 13:44



O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quinta, 22, desconhecer nota oficial do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em que o tucano pede voto "em quem tem compromisso com as instituições". Questionado por jornalistas em São Paulo sobre a posição do antigo adversário, interpretada no PT como apoio velado à candidatura de Lula, o candidato, contudo, disse agradecer "todo apoio que vier".

"Todo apoio que vier, para a gente, nessa eleição logo é melhor para todo mundo. Agradeço às pessoas que estão demonstrando apoio agora. Quero que mais gente saiba o que está acontecendo no Brasil e espero que mais gente se defina porque a chapa Lula-Alckmin é efetivamente a chapa que pode recuperar esse País", declarou o petista após participar de roda de conversas sobre políticas sociais para a terceira idade.

Ao ser novamente questionado se a nota de FHC era ou não um apoio a ele, Lula se esquivou. "Eu não sei. Estou saindo de uma reunião agora, estou sabendo do que o pessoal me fala".

Coordenador do programa de governo petista, o ex-ministro da Educação Aloizio Mercadante, que acompanhava Lula no evento, viu a nota de FHC como um apoio a Lula. "Acho que ele coloca alguns princípios que orientam. E para bom entendedor meia palavra basta. A gente respeita totalmente a posição dele. Merece respeito do Brasil, da democracia e de todas as forças políticas democráticas", disse Mercadante. "Acho muito positivo ele estar se manifestando e com valores que são civilizatórios, democráticos, humanos. No meu ponto de vista, a leitura daquilo ajuda muito no debate político".

FHC foi às redes sociais nesta manhã pedir voto - mas sem citar qualquer candidato - em quem "tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade" e se empenha no "fortalecimento das instituições".