Moody's reafirma rating de Taiwan em Aa3, mas altera perspectiva

22/09/2022 | 12:51



A Moody's decidiu nesta quinta-feira reafirmar o rating do governo de Taiwan em Aa3, mas alterou a perspectiva de positiva para estável. Segundo a agência, a mudança reflete o aumento das tensões no Estreito de Taiwan, bem como as crescentes dificuldades na relação entre a China e os Estados Unidos.

Os fatores contrabalançam o impulso positivo na força econômica e fiscal de Taiwan, acredita a Moody's.

Ela avalia que a recente alta nas tensões com Pequim não deve se dissipar no futuro previsível, o que afeta decisões econômicas e a eficácia política de modo mais negativo do que o visto até agora ou anteriormente antecipado.