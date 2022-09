Monetização: YouTube inclui novas formas de criadores ganharem dinheiro

Da Redação

Do 33Giga



22/09/2022 | 12:55



O YouTube anunciou mais uma iniciativa para recompensar a criatividade dentro da plataforma. A CEO da plataforma, Susan Wojcicki apresentou o Made on YouTube, iniciativa que ampliará o sistema de monetização dentro do Programa de Parcerias do YouTube (YPP, na sigla em inglês).

O Made on YouTube permite mais geração de receitas também por meio do YouTube Shorts. A proposta é reimaginar a indústria da música e a dinâmica dos criadores, levando a monetização por anúncios para quem mostra música em seus vídeos.

O anúncio do Made on YouTube reflete a diversidade da comunidade de criadores da plataforma, e permite que os mais de dois milhões de pessoas que já monetizam conteúdo gerem receita no YouTube, em qualquer formato criativo.

Os principais anúncios incluem:

Acesso ampliado ao YPP: A partir do início de 2023, criadores que centram seu trabalho em Shorts podem se inscrever para participar do YPP se atenderem ao limite mínimo de mil assinantes e 10 milhões de visualizações de seus Shorts num período de 90 dias. Para apoiar criadores que estão no início de sua jornada no YouTube, a plataforma vai apresentar também um novo nível de YPP com requisitos mais baixos, oferecendo acesso antecipado a recursos de Fan Funding (financiamento pelos fãs) como Super Thanks, Super Chat, Super Stickers e tornar-se Membro do canal.

Um modelo inédito de compartilhamento de receita no Shorts: Com mais de 30 bilhões de visualizações por dia e 1,5 bilhão de usuários logados a cada mês, os Shorts estão explodindo no mundo todo. Para recompensar quem trabalha nessa categoria criativa, a partir do início de 2023 vamos sair de um modelo de financiamento fixo e reforçar um formato exclusivo de compartilhamento de receita no Shorts, tanto para criadores atuais quanto para futuros integrantes do YPP.

Lançamento do Creator Music: A complexidade do processo de licenciamento de músicas acaba fazendo com que a maioria dos vídeos de longo formato que têm canções não resulte em pagamento aos criadores. Para estabelecer uma ponte entre a indústria da música e os criadores, o YouTube apresenta o Creator Music. Agora os criadores podem comprar música de alta qualidade, por um valor acessível, e garantir um potencial ainda maior de monetizar seus vídeos ou usar as músicas e depois compartilhar a receita obtida com o artista ou o detentor dos direitos autorais.

Para saber mais sobre o Made on YouTube e a monetização do Shorts, acesse https://is.gd/C3VmKI.