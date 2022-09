Thiago Silva celebra 38 anos e projeta 4ª Copa do Mundo da carreira

22/09/2022 | 11:55



Aniversariante do dia, Thiago Silva celebra seus 38 anos nesta quinta-feira com a seleção brasileira já pensando na Copa do Mundo do Catar. O experiente zagueiro, que é peça quase certa no time do técnico Tite para o Mundial deste ano, admite surpresa com a carreira longeva.

"Eu sabia que, me cuidando, poderia de repente jogar em alto nível com a idade mais elevada. Normalmente, 38 anos completando agora, os atletas já encerraram ou estão encerrando a carreira. Estou vivendo um momento único na minha vida, num dos maiores clubes do mundo, na maior seleção de todas. E prestes a disputar a quarta Copa do Mundo", comemora. "Nunca imaginei que, com 38 anos, estaria passando por esse momento, tanto profissional quanto pessoal."

O defensor revelou que não gosta de fazer aniversário. "Não gosto muito de fazer aniversário. É uma coisa que me deixa desconfortável. Já gostei mais. Mas só de estar no meio de pessoas que a gente gosta... Nosso convívio é muito bom", diz Thiago Silva, que festeja seu aniversário na companhia da seleção pela primeira vez.

Com longa trajetória na seleção, o brasileiro vai alcançar marca importante no amistoso da seleção brasileira com Gana, na França. Ele vai se tornar o zagueiro com o maior número de jogos pela seleção, com 108 partidas, se entrar em campo na sexta-feira.

"A partir do momento que vamos para a seleção, já somos atletas vitoriosas, porque é difícil para caramba chegar aqui. Tem muito atleta que quer o meu lugar.. É um privilégio enorme fazer parte da seleção brasileira", afirma.

Sem falar sobre aposentadoria, Thiago Silva indica que pretende seguir a carreira de treinador após deixar os gramados. "Eu tenho um grande sonho de terminar bem a minha carreira. E, de repente, dar sequência como treinador", diz Thiago Silva.