Hotéis no interior de São Paulo têm promoções para a época das eleições

Redação

Do Rota de Férias



22/09/2022 | 11:55



Hotéis no interior de São Paulo criaram promoções especiais para a época das eleições. Válidos para os dois turnos da votação, os pacotes incluem tarifas especiais e early check-in na sexta-feira para quem precisa fazer o check-out mais cedo no domingo antes de se dirigir às urnas.

Hotéis no interior de São Paulo: promoções de eleições

Abaixo, confira detalhes de promoções oferecidas por dois hotéis no interior de São Paulo.

Vila Inglesa – Campos do Jordão

No Vila Inglesa, em Campos do Jordão, a entrada antecipada pode acontecer às 12h (normalmente, o horário é às 15h). As diárias custam a partir de R$ 920 por casal com café da manhã (tanto de 30 de setembro a 2 outubro quanto de 28 a 30 de outubro) e incluem traslados para a Vila do Capivari e música ao vivo no almoço, com voz e violão, e no jantar de sábado, com trompete.

O hotel tem uma piscina aquecida que fica em uma estrutura de vidro e proporciona vistas espetaculares aos jardins e às montanhas do entorno. Há também uma equipe de recreação que anima a criançada com atrações que vão desde caças ao tesouro até sessões de preparo de marshmallow na lareira de um dos salões de estar. Além disso, os pequenos enlouquecem com atividades como tirolesa, arvorismo, cavalgadas e visita à fazendinha, onde podem brincar com coelhos e vacas.

Hotel Fazenda Mazzaropi

No Hotel Fazenda Mazzaropi, em Taubaté, as diárias para o casal começam em R$ 1.360 (nos dois finais de semana das eleições), com direito a pensão completa e check-in às 11h de sexta-feira.

O complexo tem programações para todas as idades. Logo cedo, enquanto os adultos caminham acompanhados pelos recreadores, as crianças partem para a fazendinha para alimentar os animais. As duas sensações do local são o ganso Chico, que vem correndo quando é chamado e aceita até ser pego no colo e ganhar carinho, e a porquinha Peppa, que devora tudo o que lhe é ofertado.

A programação continua a pleno vapor ao longo do dia, graças à completíssima infraestrutura, e as noites terminam com sessões de cinema, teatro e mágica no circo ou então com quadrilhas ao ar livre, na Vila do Mazza.

